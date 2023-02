Posłanka Razem o wecie dla Donalda Tuska. Czarzasty: Lewica nie zaatakuje opozycji

W poniedziałkowy poranek posłanka Lewicy Razem powiedziała w Polsat News, że z tego, co jej się wydaje, to Donald Tusk nie będzie premierem. – Natomiast to, jak będzie wyglądało dogadywanie się co do konkretów po wygranych wyborach, przyjdzie na to czas po prostu jesienią – powiedziała Paulina Matysiak.

Będzie weto Lewicy Razem dla Donalda Tuska?

Przyznała, że partia Razem może postawić weto, jeśli kandydatem na premiera zostanie Tusk. – Jest to bardzo prawdopodobne. Natomiast mam takie poczucie, że czas wielu polityków już odszedł. Warto myśleć o przyszłości, stawiać na nowe, młode pokolenie – tłumaczyła.

Prowadzący program w Polsat News pytał w poniedziałkowy wieczór Włodzimierza Czarzastego czy ten przeprowadził już rozmowę dyscyplinującą z Pauliną Matysiak. – Nie ma takiej potrzeby. Trzeba znaleźć takiego polityka, który uzyska wsparcie wszystkich partii opozycyjnych, które dostaną się do Sejmu i przejmą władzę – odparł współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Włodzimierz Czarzasty: nie zaatakuje Lewica opozycji

– Zwykle jest tak, że dobra, normalna sytuacja jest wtedy, kiedy lider największej partii, bez względu na to jak się nazywa, jest kandydatem na premiera. Jeżeli tak nie jest to się dzieje to, co w rządzie premiera Morawieckiego. Pan premier jest premierem, a jakby go nie było – ocenił wicemarszałek Sejmu.

– Kto będzie premierem, będziemy decydowali wtedy, jeżeli chodzi o opozycję, jak wygramy te wybory. Wtedy poznamy stanowiska partii lewicowych, wtedy poznamy stanowiska dzisiejszego porozumienia, jakie będzie. Każdy ma prawo do swoich opinii, przyjdzie czas, będą opinie kierownictwa poszczególnych partii i kierownictwa Lewicy, ale najpierw wybory trzeba wygrać – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

