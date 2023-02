Kuriozalne słowa Patryka Jakiego. „Wczoraj kupiłem sześć nowych ubrań”

„Wczoraj kupiłem sześć nowych ubrań. Przekroczyłem więc znacząco swój roczny limit” – napisał Patryk Jaki na swoim profilu na Instagramie. Do posta dołączył zdjęcie, na którym widać m.in. czarną koszulkę firmy Red is Bad, a także pomarańczowe skarpetki i ciemnoniebieski krawat. W dalszej części wpisu polityk Solidarnej Polski kpił, że „ma zamiar złożyć samodonos do władz Warszawy a nawet do samego Rafała Trzaskowskiego i prezydium C40”. „Liczę na niski wymiar kary” – stwierdził.

Raport C40 Cities – najważniejsze założenia

Wpis polityka Solidarnej Polski to kolejny komentarz w sprawie głośnego raportu C40 Cities. Chociaż w opracowaniu znalazły się tylko i wyłącznie rekomendacje (a nie zapowiedź obowiązujących przepisów prawnych) prawa strona sceny politycznej straszy wyborców, że zwycięstwo opozycji w wyborach parlamentarnych będzie się wiązało z wprowadzeniem m.in. kartek na żywność i ograniczeń w dostępie do odzieży i samochodów.

Krytyka skupia się głównie na Rafale Trzaskowskim, ponieważ Warszawa należy do organizacji C40 Cities. Łącznie zrzesza ona ponad 100 miast w tym m.in. Berlin oraz Londyn. W przygotowanym w 2019 roku raporcie wśród zaleceń znalazło się m.in. ograniczenie spożycia mięsa do 16 kg rocznie na osobę, zmniejszenie spożycia nabiału do 90 kg na osobę rocznie, a także zmniejszenie liczby posiadanych samochodów.

Raport C40 Cities a polska prawica

Paweł Kukiz ocenił, że raport to „odlot”, „dom wariatów” i „brzmi to jak Orwell”. Sebastian Kaleta sugerował, że „Rafał Trzaskowski chce wprowadzić w Warszawie racje żywnościowe” a Patryk Jaki mówił wprost o „nowych praktykach totalitarnych”.

W podobnym tonie wypowiedzieli się politycy Konfederacji. Sławomir Mentzen stwierdził, że „wzorem dla naszych elit staje się Korea Połnocna, gdzie też nie ma normalnego jedzenia, nowych ubrań i samochodów”. Z kolei Witold Tumanowicz sugerował, że „prezydent Warszawy chce cofnąć stolicę Polski do mrocznych czasów komunizmu”.

Krzysztof Sobolewski sugerował, że raport C40 Cities to „program Korea Północna+”. – Lewacy dążą do utopii. Dążeniem tych lewackich ideologii jest do ideału, czyli Korei Północnej, gdzie samochód jest towarem luksusowym lub go nie ma, ubrania są zazwyczaj nie nowe tylko używane i w ograniczonych ilościach, pokarm spożywa się rzadko a zagrożone głodem w Korei Północnej jest kilka milionów ludzi – wyliczał.

