Wiceminister o „drodze śmierci” na granicy: Ochojska wspiera politykę Łukaszenki i Putina

W poniedziałek ruszył proces o odszkodowanie za pushbacki, czyli za użycie „zestawu środków państwowych, za pomocą których uchodźcy i migranci są zmuszani do powrotu przez granicę – zazwyczaj natychmiast po jej przekroczeniu – bez względu na ich indywidualne okoliczności i bez możliwości ubiegania się o azyl”.

Sytuacja na granicy. Wiceminister mówi o „drodze śmierci”

Prowadzący program na antenie Polsat News przypomniał, że trzech obywateli Afganistanu domaga się po 80 tys. złotych za to, że zostali nocą zawróceni przez Straż Graniczną do rezerwatu Puszczy Białowieskiej. Sąd uznał to za nielegalne. – Straż Graniczna stosuje działania, by osoby, które nielegalnie przekraczają polską granicę wracały tam, gdzie ich pobyt jest legalny, czyli na Białoruś – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Nie pozwolimy sobie na to, żeby Aleksandr Łukaszenka nam dyktował, kto będzie przebywał w Polsce. Znamy prawo międzynarodowe i wiemy, że zobowiązuje ono do tego, żeby przyjmować uchodźców i robimy to. Udzielamy pomocy Ukraińcom. Natomiast osoby, które są na Białorusi to nie uchodźcy, tylko migranci – oświadczył Wąsik.

Maciej Wąsik: Janina Ochojska realizuje plan Moskwy i Mińska

Sprawę trzech Afgańczyków nazwał „kuriozalną”, ponieważ – jak mówił – wytoczyli ją pełnomocnicy, natomiast SG ma obowiązek zatrzymać osobę, która nielegalnie przekracza granicę. – Tak naprawdę to tylko wojenni uchodźcy z Ukrainy mają prawo nielegalnie przekraczać granicę, ale tylko pierwszą granicę. Taka jest zasada – wyjaśnił Wąsik.

Bogdan Rymanowski pytał o raport Grupy Granica, który Janina Ochojska zamieściła na swoim Twitterze. Wynika z niego, że w przygranicznych lasach wciąż znajdowane są ciała. „Wstyd mi, że dzieje się to w Polsce. Z dedykacją dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika” – skomentowała europosłanka.

– Mało jest takich osób, które w ten sposób wspierają politykę Putina i Łukaszenki, jak robi to Janina Ochojska. Zdajemy sobie sprawę, że ten ruch migracyjny, który pojawił się prawie dwa lata temu to element wojny hybrydowej wypowiedzianej nie tylko Polsce, ale UE. To scenariusz napisany w Moskwie i w Mińsku, a Janina Ochojska kapitalnie go realizuje. Robi to mówiąc, że witamy migrantów, namawia ich de facto na bardzo trudną i niebezpieczną drogę. Ta droga nazywana jest drogą śmierci – ocenił Maciej Wąsik.

Jak dodał, „te NGO-sy (organizacje pozarządowe – red.) idą ramię w ramię z przemytnikami, którzy biorą za to pieniądze”. – To działanie niezgodne z polskim interesem – ocenił w Polsat News.

