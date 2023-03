Jan Paweł II a przypadki tuszowania pedofilii w Kościele. Wymowna reakcja Morawieckiego

Stacja TVN24 wyemitowała materiał, z którego wynika, że Karol Wojtyła miał tuszować przypadki pedofilii w Kościele w czasach, gdy sprawował funkcję metropolity krakowskiego.

„Jan Paweł II wiedział”?

Do takich samych wniosków doszedł autor książki „Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział”. Ekke Overbeek naświetlił historie nadużyć duchownych z archidiecezji krakowskiej z czasów, gdy posługę sprawował tam Karol Wojtyła. – Na zdrowy rozum musiał wiedzieć. 15 lat był arcybiskupem największej diecezji w Polsce, więc prawdopodobieństwo, że żadna taka historia do niego nie dotarła, było bliskie zeru. Problem był w tym, że obrońcy papieża powtarzali do znudzenia, że on o niczym nie wiedział, a jak nawet się dowiadywał, to był tak dobrym człowiekiem, że nie mógł w to zło uwierzyć. W książce przedstawiam dowody, że to nieprawda – mówił autor publikacji w rozmowie z „Wprost”.

Morawiecki reaguje na doniesienia o JPII

Po emisji materiałów dotyczących Jana Pawła II w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Na doniesienia zareagował także Mateusz Morawiecki. Premier na swoich kontach na Facebooku i Twitterze opublikował grafikę z Janem Pawłem II i słowami „Nie lękajcie się”.

W obronie byłego papieża stanęła również Solidarna Polska. Na oficjalnym koncie partii na Twitterze pojawiła się grafika z JPII i napisem: „Murem za św. Janem Pawłem II! Nie dla opluwania autorytetów”.

Karol Wojtyła miał tuszować pedofilię w Kościele

Dziennikarz stacji TVN24 rozmawiał z ofiarami księży, którzy w 1964-1978 podlegali Karolowi Wojtyle sprawującemu wówczas funkcję kardynała. Marcin Gutowski dotarł do osób, które miały osobiście informować przyszłego papieża o przestępstwach popełnianych przez duchownych.

Reporter dysponuje również kościelnymi dokumentami, które potwierdzają zaniechania kardynała. – Są wśród nich listy kardynała Karola Wojtyły osobiście przez niego podpisywane, które świadczą, nie pozostawiając wątpliwości, w jaki sposób działał Karol Wojtyła jako metropolita krakowski wobec nadużyć w Kościele, i co zrobił z księżmi pedofilami – opowiadał dziennikarz.

