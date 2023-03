„PiS tylko na to czeka”. Trzaskowski o wypowiedzi Ochojskiej

– Tej sprawie towarzyszy bardzo dużo emocji i ja rozumiem, że Janinie Ochojskiej, która zawsze była zaangażowana w pomaganie słabszym też takie emocje towarzyszą. Na pewno nie powinno się publicznie podawać takiej informacji, jeśli nie jest ona w stu procentach potwierdzona, a ta informacja nie jest potwierdzona. To są zbyt poważne sprawy – powiedział w Polsat News Rafał Trzaskowski pytany o słowa Janiny Ochojskiej dotyczące sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

Trzaskowski zabrał głos ws. Ochojskiej. „Radziłbym powściągliwość”

Zdaniem prezydenta Warszawy, w takich sprawach powinno się stronić od emocji, bo to powoduje podziały. – To na pewno będzie wykorzystywane przeciwko Janinie Ochojskiej i ja bym radził powściągliwość – podkreślił. Odnosząc się do słów Zbigniewa Ziobry, który zlecił wszczęcie postępowania w tej sprawie, Trzaskowski zaznaczył, że „zawsze będzie taka retoryka ze strony Zjednoczonej Prawicy – ostra, dzieląca”. – PiS tylko na to czeka – ocenił.

– Jeśli się mówi o takich niepotwierdzonych rzeczach to robi się krzywdę ludziom, o których się mówi. PiS na pewno będzie grał tego typu emocjami. Zawsze jak się pojawi wypowiedź tego typu kogoś związanego z opozycją, to się później próbuje wkładać takie słowa nam wszystkim w usta – zaznaczył.

Co powiedziała Ochojska? Wypowiedź wywołała burzę

Europosłanka Janina Ochojska powiedziała w TOK FM, że ofiar na granicy polsko-białoruskiej może być więcej. Dodała, że mogły zostać one „uprzątnięte w zbiorowym grobie w czasie, gdy dostęp do granicy był zamknięty”. Jej zdaniem, „po prostu pozbierano ciała, żeby nie było dowodów”. – Mówi się o prawie 300 osobach, które zaginęły – powiedziała.

Do wypowiedzi europosłanki krytycznie odnosili się wcześniej m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik i wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. W poniedziałek prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie jej słów..

Czytaj też:

Ochojska mówiła o „masowych grobach”. Wiceburmistrz przygranicznego miasta odpowiadaCzytaj też:

Prokuratura wszczęła postępowanie ws. Ochojskiej. To polecenie Ziobry