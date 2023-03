Sobolewski przytoczył słowa Kaczyńskiego. Wspomniał o „agentach Putina”

Niedawna wypowiedź Janiny Ochojskiej o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej wywołała burzę. Europosłanka stwierdziła, że ofiar może być więcej. Dodała, że mogły być one „uprzątnięte w zbiorowym grobie w czasie, gdy dostęp do granicy był zamknięty”. Do tych słów odniósł się Krzysztof Sobolewski.

– (Janina Ochojska – red.) Dezawuuje swoje dotychczasowe osiągnięcia, swoje życie. Kiedyś prezes Jarosław Kaczyński na mównicy sejmowej powiedział, że my wiemy, że w Polsce są agenci Putina, ale nie wiedzieliśmy, że aż tylu – przytoczył sekretarz generalny PiS na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia.

Sobolewski komentuje wypowiedź Ochojskiej. „Czekamy na stanowisko Donalda Tuska”

Dziennikarz, odnosząc się do wypowiedzi Krzysztofa Sobolewskiego, dopytał, czy Janina Ochojska jest „agentem Putina”. – To już pani Ochojska powinna sobie trochę odpowiedzieć na ten temat – odparł krótko Krzysztof Sobolewski, po czym uzupełnił, że z jego informacji wynika, że część Platformy Obywatelskiej odcina się od „tych sugestii, tych pomysłów”.

– Czekamy na stanowisko Donalda Tuska, czy on popiera takie stanowisko i takie sugestie, czy wręcz przeciwnie, bo to jest nie tyle szkodzące polskiej Straży Granicznej, bo tam jest też kwestia oskarżania polskich leśników (…) i za to akurat będzie pani Ochojska prawdopodobnie tłumaczyła się przed sądem, jeśli PE uchyli jej immunitet. Czekamy tutaj na odniesienie się do tego Donalda Tuska, czy stoi po stronie… Można powiedzieć w ten sposób: agentury spod znaku ruskiej onucy, czy jednak zachował, chociażby, odrobinę wstrzemięźliwości i zdrowego rozsądku i się od tego odetnie. Po prostu. Tutaj pytamy Donalda Tuska, czy to jest stanowisko PO i jego samego – przekazał Krzysztof Sobolewski w programie „Sygnały dnia”. Janina Ochojska do PE startowała z listy Koalicji Europejskiej.

W dalszej części rozmowy sekretarz generalny PiS został zapytany, czy w jego ocenie dużo jest w polskiej polityce agentów Putina i gdzie są. – Być może przyjdzie dzień, kiedy trzeba będzie o tym głośno powiedzieć – stwierdził Krzysztof Sobolewski.

