Beata Szydło powalczy o prezydenturę? Wymijająca odpowiedź byłej premier

Mimo że wybory prezydenckie odbędą się w Polsce dopiero za dwa lata, już od pewnego czasu pojawiają się spekulacje, że to Beata Szydło mogłaby zostać wybrana przez obóz Zjednoczonej Prawicy na kandydatkę, która powalczy o wspomniane stanowisko. Była premier wymijająco odniosła się do tych nieoficjalnych doniesień na antenie Polskiego Radia 24.

Beata Szydło wystartuje w wyborach prezydenckich?

Polityk zwróciła uwagę, że do wyborów zostało jeszcze sporo czasu, a pierwszym etapem weryfikacji będą zbliżające się wybory parlamentarne. – My w tej chwili musimy się przede wszystkim skoncentrować na wygraniu wyborów do parlamentu i to się dzieje. Pracujemy w kampanii wyborczej – powiedziała Beata Szydło.

Była premier, a obecnie europosłanka, nie odpowiedziała również jednoznacznie, czy zamierza wystartować w wyborach parlamentarnych, skracając swoją kadencję w PE. – W tej chwili będę angażować się w kampanię. Będę pomagać moim koleżankom i kolegom. Myślę, że będziemy wszyscy w ten sposób pracować – podkreśliła Beata Szydło.

Atak na biuro poselskie Mariusza Błaszczaka. „Znowu pojawiły się akty agresji”

W czasie wywiadu była premier odniosła się również do ataku na biuro poselskie ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. – Jesteśmy atakowani w taki niewybredny sposób i na różne sposoby. Również tutaj, w PE, była prowadzona akcja przeciwko parlamentarzystom PiS. Nawet w pewnym momencie zwróciliśmy się z prośbą do przewodniczącej parlamentu i służby parlamentu o zastosowanie specjalnych środków, żeby sprawdzać, co dzieje się wokół nas. To są fakty – powiedziała Beata Szydło.

– Ten hejt ma źródło przede wszystkim w nakręconej agresji w Polsce przeciwko politykom PiS, przeciwko polityce rządu. Te wypowiedzi, ataki, które przeprowadził Tusk na swoich spotkaniach, próbując stosować taką metodę polaryzacji w kampanii wyborczej, rozpoczęły i dały przyzwolenie, żeby znowu pojawiły się akty agresji – oceniła europosłanka.

