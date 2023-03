Mariusz Błaszczak o planie Rosji. „Takie imperium zawsze było groźne dla Polski”

W środę 15 marca portal rmf24.pl poinformował, że polskie służby rozbiły siatkę szpiegowską, która działała na rzecz Federacji Rosyjskiej. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że jej członkowie mogli planować atak na polską infrastrukturę krytyczną, a celem takiego działania miało być m.in. rozbicie dostaw na rzecz Ukrainy. Do tych doniesień odniósł się Mariusz Błaszczak.

– Jeżeli mamy do czynienia z siatką szpiegowską, to oczywiście ci ludzie zbierają informacje w jakimś określonym celu. Nie ulega żadnej wątpliwości, że skoro Ukraina została zaatakowana przez Rosję, skoro Polska również została zaatakowana z terytorium Białorusi poprzez atak hybrydowy jesienią 2021 roku, to mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, że ci ludzie działają na szkodę naszego kraju – powiedział minister obrony narodowej na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia.

Mariusz Błaszczak: Rosja postanowiła odtworzyć swoje imperium

W dalszej części wypowiedzi Mariusz Błaszczak podkreślił, jak wielki sukces osiągnęli w tej sprawie funkcjonariusze ABW. – To jest niewątpliwie dowód tego, że polskie służby działają na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju w sposób bardzo sprawny – podkreślił polityk. Minister obrony nie odpowiedział na pytanie, czy „zagrożone były linie kolejowe”. Jak tłumaczył, nie chciałby mówić o szczegółach.

– Nie ulega żadnej wątpliwości, że żyjemy w czasach, w których Rosja postanowiła odtworzyć swoje imperium. Takie imperium zawsze było groźne dla Polski: czy ono było białe, czy czerwone, czy teraz jest putinowskie. Sam fakt, jeszcze raz to podkreślam, ataku hybrydowego na Polskę z terytorium Białorusi przy użyciu migrantów z Bliskiego Wschodu ściągniętych przez reżim Łukaszenki, ten plan – nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości – był napisany na Kremlu. Był realizowany z terytorium Białorusi, chodziło destabilizację naszego kraju – podkreślił Mariusz Błaszczak.

Już dzisiaj o godz. 11:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji minister Mariusz Kamiński wygłosi oświadczenie dla mediów, w którym odniesie się do publikacji rmf24.pl.

