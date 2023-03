Prezydent Chin w Moskwie. Dobra okazja, żeby tanim kosztem wycisnąć Putina jak cytrynę

Rosjanie mają wielkie nadzieje na chińską pomoc w wojnie z Ukrainą. Jednak w Pekinie panuje przekonanie, że wojna rozstrzygnie się do lata. Prezydent Xi Jinping przyjeżdża do Moskwy głównie po to, żeby skorzystać z okazji i zrobić z Putina wiernego wasala, którego będzie można wykorzystać do szachowania USA i Europy.

Jednym z głównych efektów wizyty prezydenta Chin w Rosji będzie degradacja Władimira Putina do poziomu północnokoreańskiego dyktatora Kim Dzong Nama, czyli uzależnionego od Pekinu międzynarodowego pariasa, używanego w roli psa łańcuchowego do szantażowania USA i ich sojuszników. Ważny krok w tym kierunku wykonał Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, stawiają Putinowi poważne zarzuty dosłownie kilka godzin przez potwierdzeniem wizyty Xi w Moskwie. Chiński prezydent będzie teraz ściskał dłoń poszukiwanego listami gończymi zbrodniarza wojennego. Dla Rosji będzie to bardzo mocny i bardzo niebezpieczny uścisk ze strony potężniejszego sąsiada, który zdaje sobie sprawę z dramatycznie słabej pozycji Rosji i stara się ją wykorzystać na wszelkie możliwe sposoby.