Poseł SolPol przegrał zakład, błąd wytknął mu dziennikarz TVP. Teraz rzucił wyzwanie Tuskowi

Donald Tusk – jak donosił „Fakt” – miał skorzystać z przepisów, które dały mu możliwość wcześniejszej wypłaty euroemerytury. Temat został poruszony w programie „Minęła 20” na antenie TVP Info.

– Ogłoszę konkurs na całą Polskę. Nagrodą może być moje jednomiesięczne uposażenie poselskie. Oddam je na dom dziecka w kujawsko-pomorskim województwie, jeśli znajdzie się jeden człowiek, który ma w Polsce wyższą emeryturę niż Donald Tusk. Wiemy, że on ma naliczaną niemiecką emeryturę – powiedział polityk Solidarnej Polski.

Dziennikarz TVP Adrian Klarenbach kontra poseł Solidarnej Polski

Chwilę później prowadzący program Adrian Klarenbach wtrącił, że „jest to emerytura unijna a nie niemiecka”. – Bądźmy uczciwi. Pan mówi: „niemiecka emerytura”. To co, sugeruje pan, że pańscy koledzy z Solidarnej Polski, którzy zasiadają w PE, też będą mieli niemieckie emerytury? – dopytywał prowadzący. – Moi koledzy, którzy siedzą w PE… Naród polski zdecydował, wybrał ich, że mają być europosłami, a Donalda Tuska wybrała Merkel – kontynuował niezrażony Mariusz Kałużny.

Jak się okazuje, sprawa ma swój ciąg dalszy. 20 i 22 marca Adrian Klarenbach miał prowadzić program „Minęła 20” w TVP Info, ale nie pojawił się w grafiku. Osoby z otoczenia dziennikarza twierdzą, że powodem było wytknięcie błędu w sprawie emerytury Donalda Tuska. Biuro prasowe TVP w lakonicznym komunikacie napisało jedynie, że nie jest prawdą, że Adrian Klarenbach został zawieszony.

Mariusz Kałużny rzuca wyzwanie Donaldowi Tuskowi

Tymczasem Mariusz Kałużny, który przegrał ogłoszony przez siebie zakład, przelał 7 tys. złotych na konto placówki opiekuńczo-wychowawczej Insieme-Razem. Polityk Solidarnej Polski nie odczuwa jednak skruchy. – Złożę oficjalne pismo do ZUS, w którym poproszę o potwierdzenie, czy są w Polsce emeryci w wieku 65 lat, którzy mają tak wysoką emeryturę jak Donald Tusk, a jeśli tak, to ilu ich jest – stwierdził.

Polityk postanowił także rzucić wyzwanie szefowi PO. – Wzywam przewodniczącego PO Donalda Tuska, który twierdził, że nie można przechodzić na emeryturę w wieku 65 lat, bo to zdemoluje system emerytalny, żeby też przeznaczył jedną europejską emeryturę na cele charytatywne – dodał.

