Przypomniano słynną „piątkę Konfederacji”. Kuriozalny komentarz Mentzena o Tusku i Morawieckim

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Ipsos dla OKO.press i radia TOK FM Konfederacja znacząco urosła w siłę. Poparcie dla partii wzrosło o 5 pkt proc. i wynosi obecnie 11 proc. Z badań wielu innych pracowni również płynie wniosek, że partia m.in. Krzysztofa Bosaka i Grzegorza Brauna regularnie stanowi trzecią siłę polityczną w kraju, wyprzedzając m.in. Lewicę i Polskę2050.

Opozycja przypomina tzw. piątkę Konfederacji

W odpowiedzi na wyniki sondaży, politycy opozycji przypomnieli słynny filmik z tzw. piątką Konfederacji. – Polska bez Żydów, Polska bez gejów, Polska bez aborcji, Polska bez podatków, Polska bez Unii Europejskiej. To jest ich oficjalna manifestacja, ich oficjalne poglądy – mówił podczas Campus Academy Donald Tusk. Te słowa w 2019 roku wypowiedział Sławomir Mentzen. Szef Nowej Nadziei zapewniał, że to nigdy nie był program Konfederacji a jego słowa zostały wycięte z kontekstu.

W opinii lidera PO, „jeśli ktoś jest patriotą i katolikiem, to nie może głosować na PiS i Konfederację”. — Powtarzają mantrę Putina, że zachód to jest zło. Im się wydaje, że to jest patriotyczne. To jest fałszywa pieśń – podkreślał.

W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy pod adresem Konfederacji. „Nie dajmy się nabrać PiS-owi, który właśnie zaczął hodować swojego nowego koalicjanta” – pisał Tomasz Trela. – Nie zgadzam się na brunatną Polskę Mentzena i Kaczyńskiego – mówił podczas Campus Academy Krzysztof Gawkowski.

Mentzen krytycznie o Tusku i Morawieckim

Sławomir Mentzen zdaje się jednak nie przejmować krytyką. „Słychać wycie? Znakomicie!” – napisał na swoim profilu na Twitterze prezes Nowej Nadziei. Po chwili dodał kolejny wpis, w którym obraził zarówno premiera polskiego rządu, jak i szefa Platformy Obywatelskiej. „Idziemy po dwucyfrowy wynik, a Donald Tusk mi może skoczyć tam, gdzie Mateusz Morawiecki mnie może pocałować” – stwierdził współprzewodniczący Konfederacji.

