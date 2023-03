Morawiecki skrytykował Niemcy na łamach „Politico”. „Nie byli tak hojni, jak powinni”

Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu portalowi Politico. Premier skrytykował Niemcy za zbyt małe zaangażowanie w pomoc ogarniętej wojną Ukrainie. – Niemcy powinny wysyłać więcej broni, więcej amunicji i więcej pieniędzy na Ukrainę, ponieważ są zdecydowanie najbogatszym i największym krajem Unii. To nie jest atak a stwierdzenie faktu – tłumaczył szef polskiego rządu. Polityk Prawa i Sprawiedliwości przyznał jednak, że rząd Olafa Scholza stopniowo zmienia swoje postępowanie. Wspomniał m.in. o zapowiedzianym przez niemieckiego kanclerza zniesieniu zakazu wysyłania broni do strefy działań wojennych oraz zgodzie na wysłanie czołgów Leopard do Ukrainy.

Premier wspomniał również na łamach Politico o niemieckiej polityce energetycznej. – Przez swoją bardzo błędną politykę gazową i naftową wobec Rosji (Niemcy) są współodpowiedzialni za to, co się dzieje, za ten bałagan na rynku energetycznym. Niemcy popełniły ten dramatyczny błąd, całkowicie uzależniając swój model biznesowy od Rosji w zakresie paliw kopalnych – ocenił dodając, że Polska wielokrotnie ostrzegała przed takim scenariuszem.

