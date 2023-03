Incydent na spotkaniu z Patrykiem Jakim. Padło słynne „fur Deutschland”

Podczas wizyty na Śląsku Patryk Jaki spotkał się z mieszkańcami Raciborza. W trakcie sesji pytań i odpowiedzi doszło do ostrej wymiany zdań między europosłem a jedną z uczestniczek wydarzenia.

– Jestem bardzo zażenowana tym, co pan na temat Niemców mówił. Ja się przyznam, że powiem panu szczerze, że ja mówię świetnie językiem niemieckim i mieszkałam 30 lat w Niemczech. Na pewno więcej potrafię na temat Niemców powiedzieć niż pan – mówiła uczestniczka spotkania przypominając, że w latach 80. prawie 2 miliony Polaków uciekło do Niemiec.

Patryk Jaki a sprawa niemiecka

Patryk Jaki chciał się dowiedzieć od kobiety, w jaki sposób Niemcy pomagali Polakom. W odpowiedzi usłyszał, że to właśnie dzięki naszemu zachodniemu sąsiadowi Polska jest obecnie członkiem Unii Europejskiej.

– Czyli państwo twierdzą, że jak Polacy wyjechali do Niemiec, to tak naprawdę Niemcy im pomagają. Jak sprawdzimy, co konkretnie Polacy mają tam robić, czyli w dużej części – nie wiem – zbierać szparagi, zajmują się osobami starszymi, to pani zdaniem to Niemcy nam pomagają a nie my im – mówił polityk Solidarnej Polski.

– Nie proszę pani. o Niemcy w ten sposób najwięcej zyskują kosztem nas. I jeszcze więcej pani powiem. Polacy nie musieliby tam wyjeżdżać, gdyby Niemcy nas nie napadli i nie zniszczyli 40 proc. zasobów – stwierdził.

Patryk Jaki: Jesteście idealnymi wyborcami Donalda Tuska

Następnie eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że „jeżeli są osoby, które myślą, że Niemcy wysysając naszą tkankę narodową nam pomagają, to on się cieszy, że tacy ludzie nie głosują na Zjednoczoną Prawicę”. – Wy jesteście idealnymi wyborcami Donalda Tuska. Für Deutschland – podsumował nawiązując do słynnego cytatu z przemówienia lidera PO, który szczególnie upodobały sobie „Wiadomości” TVP.

