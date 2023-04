Premier Morawiecki o Janie Pawle II: Był najwybitniejszą postacią w naszych narodowych dziejach

W niedzielę 2 kwietnia mija 18 lat od śmierci Jana Pawła II. Wspomnienie wielkiego Polaka zamieścił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że pielgrzymki Karola Wojtyły do ojczyzny dawały Polakom nadzieję. „Skupiał oczy całego świata, dawał radość, potrafił nawiązać kontakt zarówno z wielkimi tego świata, jak i z odrzuconymi przez innych na margines życia społecznego” – wyliczał Morawiecki.

Premier Morawiecki: Jan Paweł II pozostawił ludzkości testament

Premier nawiązał też do słów papieża, że „każdy jest dzieckiem Bożym” . Jak zaznaczył, sam Jan Paweł II dał tego przykład swoim życiem. To jednak nie koniec. „Pozostawił ludzkości testament, by nie zamykać drzwi przed Bogiem, bo to jest jedyna droga, która wiedzie do zbawienia, do prawdy i szczęścia” – dodał Morawiecki.

Szef rządu stwierdził, że teraz kolejne pokolenia zdają egzamin z wartości Jana Pawła II. "Zdajemy egzamin z człowieczeństwa i wartości które są jego częścią. Zdajemy egzamin z niesienia prawdy, która musi przeciwstawić się fałszom, potwarzy, obelgom" – wskazał.

Premier zaapelował, by czas rekolekcji wielkanocnych wykorzystać jako moment powrotu na drogę, która łączyła Polaków. „Łączyła także w tej absolutnie wyjątkowej postaci – postaci naszego Ojca Świętego Jana Pawła II” – zakończył.

Marsze w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21:37 po ciężkiej chorobie. W ten sposób zakończył się trwający od 16 października 1978 pontyfikat pierwszego w historii papieża z Polski. Tegoroczna rocznica śmierci papieża z Polski zyskała szczególne znaczenie. Odbywa się bowiem w kontekście niedawnych publikacji medialnych: reportażu „Bielmo. Franciszkańska 3” Marcina Gutowskiego z „Czarno na białym” TVN i książki Ekke Overbeeka „Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział”.

Powstałe niezależnie od siebie materiały na podstawie źródeł, m.in. z akt SB oraz relacji świadków i ofiar prowadzą do wniosków, jakoby Jan Paweł II jeszcze przed objęciem urzędu w Stolicy Apostolskiej miał być zaangażowany w tuszowanie spraw księży pedofilów.

Publikacje wywołały duże poruszenie i szybko stały się sprawą polityczną. Prawo i Sprawiedliwość zainicjowało w Sejmie uchwałę w obronie Jana Pawła II, na materiał TVN złożono ponad 2,5 tys. skarg do KRRiT, a temat tygodniami nie schodził z ust polityków w trakcie prekampanii. Kolejną odsłoną tego wzmożenia są niedzielne marsze organizowane „w obronie Jana Pawła II” . Pod tym określeniem kryją się inicjatywy różnych środowisk, wspierane przez partię rządzącą.

Czytaj też:

Wadowice papieża bronią, ale koncertu już nie. „Scena jak na sylwestra w Zakopanem”Czytaj też:

Marsze w obronie Jana Pawła II i koncert TVP z Wadowic. Tak zapowiada się rocznicowa niedziela