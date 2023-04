Tusk chciał rozwiązać odwieczny spór Polaków o majonez. „Zbrodnia kulinarna”

Kielecki czy Winiary? Donald Tusk o majonezie

Lider Platformy Obywatelskiej opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak przygotowuje sałatkę jarzynową. W krótkim filmiku pokazano jak polityk jak gotuje jajka, kroi ogórki kiszone i otwiera puszkę z groszkiem.

– No i teraz Kielecki czy Winiary? Ktoś powie: zbrodnia kulinarna, a ja mówię: lepiej łączyć niż dzielić — podkreśla Donald Tusk. Następnie dodaje do sałatki po łyżce obu majonezów. – Słuchajcie, to jest pyszne! Naprawdę lepiej łączyć! – zapewnia szef Platformy Obywatelskiej próbując przygotowanej przez siebie sałatki jarzynowej.

facebook

Ranking majonezów Wprost. Król może być tylko jeden?

W redakcji Wprost także postanowiliśmy odpowiedzieć na pytanie, który majonez jest najlepszy. Spośród dostępnych w polskich sklepach majonezów wybraliśmy sześć, które w ubiegłym roku były najchętniej kupowane przez Polaków. Są to: Winiary Dekoracyjny, Kielecki, Hellman's Babuni, Mosso Napoleoński, Madero i Kania. Dwa ostatnie to produkty marek własnych Lidla i Biedronki.

W naszym rankingu wzięliśmy pod uwagę trzy aspekty: cenę, smak oraz skład. W kategorii cena zwyciężyły ex aequo majonezy Kania i Madero. Na drugim miejscu uplasował się majonez Mosso Napoleoński, a na trzecim Winiary Dekoracyjny.

W kategorii skład majonezy pomogła nam ocenić dietetyczka kliniczna Magda Stefaniak. Najlepszy w tej kategorii okazał się Kielecki. Ma prosty skład i nie zawiera przeciwutleniaczy, wzmacniaczy smaki oraz regulatorów kwasowości. Drugie miejsce zajął majonez Madero. Na jego korzyść przemawia duża zawartość oleju rzepakowego, który jest cennym źródłem kwasów Omega-3. Niestety w tym przypadku sporym „minusem” okazuje się obecność w składzie przeciwutleniacza, czyli soli wapniowo-disodowej. Podium zamknął majonez Kania.

W kategorii smak zwyciężył majonez Kania. Drugie miejsce należało ex aequo do majonezu Winiary Dekoracyjny i Madero. Na trzecim miejscu znalazł się majonez Hellman's Babuni.

Czytaj też:

Król może być tylko jeden? Oto ranking polskich majonezówCzytaj też:

Etykiety majonezów pod lupą. Tych 3 składników lepiej unikaj