Wielkanocny apel Kukiza. „Nie nazywajcie Tuska Niemcem. Mówcie o nim Wurst”

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że fundacja Potrafisz Polsko! związana z Pawłem Kukizem miała w lutym 2023 roku otrzymać 4,2 mln złotych państwowej dotacji. Środki te miały zostać przeznaczone na realizację projektu Instytut Demokracji Bezpośredniej, skupiającego się na „kampanii edukacji społecznej na rzecz egzekwowania art. 4 Konstytucji, czyli promowaniu i popularyzacji referendów”.

Centrum Informacyjne Rządu w krótkim oświadczeniu przekazało, że „oferta spełniła wymogi formalne określone w przepisach ustawy”.

Donald Tusk kontra Paweł Kukiz

Medialne doniesienia skomentował Donald Tusk. Szef Platformy Obywatelskiej stwierdził na swoim profilu na Twitterze, że w tym roku inflacja wyjątkowo szaleje. „Najbardziej podrożały majonez, jaja i Kukiz” – napisał polityk.

Na reakcje lidera Kukiz'15 nie trzeba było długo czekać. W odpowiedzi Paweł Kukiz zaapelował, aby „nie nazywać Donalda Tuska Niemcem, ponieważ jest to obraza dla Niemców”. „Ale jeśli już koniecznie musi być wątek niemiecki, to mówcie o nim po prostu »Wurst« (z niem. kiełbasa). Zawsze najdroższa w koszyczku i pasuje do jaj” – stwierdził.

Paweł Kukiz wdał się w również w zaskakującą dyskusję z jedną z internautek. „Majonez i jajka mogę zrozumieć. Ale, żeby szmaty tyle kosztowały? Koniec świata jak mawiał Popiołek” – napisała komentatorka pod postem Donalda Tuska na Twitterze. P„odrożałaś? Stawkę podniosłaś?:-)” – odparł szef Kukiz'15.

Kukiz wystartuje w wyborach z list PiS?

Paweł Kukiz od kilku miesięcy podkreślał, że droga do dalszej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, w tym do wspólnego startu w wyborach parlamentarnych, otworzy się, gdy partia rządząca uchwali ustawę o sędziach pokoju i ustawę o referendach lokalnych, o które zabiegał.

W rozmowie z „Super Expressem” Kukiz wskazał, że PiS realizuje jego postulaty. – Ustawa o referendach lokalnych, która jest teraz w Senacie, ustawa antykorupcyjna, o uprawie marihuany leczniczej, o sprzedaży bezpośredniej dla rolników – wyliczył.

Co prawda ustawa o sędziach pokoju jeszcze nie została uchwalona, ale Kukiz wyraźnie złagodził ton. – Nawet jeżeli się nie uda tego uchwalić, ale PiS w komisji zrobi wszystko, żeby doprowadzić do głosowania, to nie zamknie nam to drogi do rozmowy o wspólnym starcie – powiedział „Super Expressowi”. – Do tej pory współpracowało nam się bardzo dobrze, a teraz zrobili jeszcze kilka kroków do przodu – skomentował.

