Marek Suski: Katastrofa smoleńska była wstępem do wojny w Ukrainie

W wielkanocny poniedziałek przypadła 13. rocznica katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku w pobliżu rosyjskiego lotniska rozbił się rządowy tupolew, na pokładzie którego było 96 osób, w tym Lech i Maria Kaczyński, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz wielu polityków i wojskowych.

Suski powtarza narrację Macierewicza: W Smoleńsku był zamach

Katastrofę smoleńską wspominał na antenie TVP Marek Suski. Polityk PiS powtórzył narrację forsowaną przez Antoniego Macierewicza, że na pokładzie tupolewa doszło do wybuchu. – Wszystkie dowody wskazują na to, że były dwa wybuchy. Znaleziono przecież ślady materiałów wybuchowych, ślady takich mikrouszkodzeń, które mogą być wywołane tylko bardzo silnym wybuchem – mówił polityk.

Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości „Rosja ma w sprawie wydarzeń w Smoleńsku wiele do ukrycia”. – Nie oddają wraku, tyle lat po katastrofie niszczą dowody. Samolot polski, z prezydentem, jest terytorium naszego kraju, częścią Polski. W jakimś sensie Rosja okupuje część polskiego majątku – ocenił polityk.

– To wszystko pokazuje, że Rosjanie mają coś do ukrycia. A co mogą mieć do ukrycia? Gdyby to była zwykła katastrofa pomogliby, współpracowali z polskimi śledczymi, wrak byłby nam oddany – próbował przekonywać.

Marek Suski o agresywnej polityce Rosji

Według Marka Suskiego dzisiaj coraz bardziej widzimy, jak agresywna jest polityka Rosji. – Te informacje, że chcieli zamordować prezydenta Ukrainy, wcześniejsze próby zamachów na prezydentów krajów sąsiednich, którzy nie chcieli podporządkować się Rosji, to wszystko udowadnia, że katastrofa smoleńska to był element rosyjskiej agresji, to był wstęp do wojny – powiedział polityk na antenie TVP.

– Rosjanie wiedzieli, że Polacy będą bronić demokracji, wolności, suwerenności swojej, swoich sąsiadów. Ta katastrofa była próbą unicestwienia możliwości wsparcia tych, którzy zostaną napadnięci, to wszystko pokazuje, jak bardzo żyjemy w czasach, które są niebezpieczne. Rosja jest państwem terrorystycznym – podsumował Marek Suski.

