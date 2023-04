Jurek Owsiak szczerze o sprawie męża Elżbiety Witek. Podzielił się własną historią

– Mam odczucie, że każdy w naszym kraju ma lub miał styczność ze służbą zdrowia. I raczej mało kto może pochwalić się pozytywnymi odczuciami – stwierdził Jurek Owsiak. Szef WOŚP przytoczył historię z własnego życia.

Jurek Owsiak o chorobie mamy

W rozmowie z „Faktem” opowiedział o przypadku swojej mamy, która choruje na demencję. – Mama została szybko wypisana ze szpitala po wypadku i operacji. Nie zostawiono nam nawet chwili do namysłu. Pamiętam, co usłyszałem w szpitalu w Warszawie: proszę szukać miejsca dla mamy, gdzie pana mama mogłaby trafić. Tu jest łóżko szpitalne, którego nie można blokować – opowiadał. – Nie miałem pretensji. Złożyliśmy się całą rodzinną i wynajęliśmy mamie miejsce hospicjum. Nie było łatwo je znaleźć – dodał szef WOŚP.

Mąż Elżbiety Witek korzysta ze sprzętu WOŚP?

W dalszej części rozmowy Jurek Owsiak przyznał, że nie jest wykluczone, iż mąż Elżbiety Witek korzysta z respiratora i łóżka, które dla legnickiego szpitala kupiła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. — 1666 urządzeń o wartości 4,6 mln zł. Tyle przekazaliśmy dla szpitala w Legnicy. To jest stan do tej pory, ale będą kolejne zakupy w związku z naszym ostatnim celem, na który zbieraliśmy, to znaczy walki z sepsą — komentował szef WOŚP. Do placówki trafiły m.in. dwa wysokiej klasy respiratory oraz 10 łóżek do intensywnej terapii.

„Dlatego często powtarzamy: krytykując fundację, miej to zawsze gdzieś głęboko w sercu. I miej także nasze przesłanie – nasz sprzęt nigdy nie wybiera i nigdy wybierać nie będzie światopoglądu, religii, polityki, koloru skóry, koloru myśli – służy każdemu. A jak go należy używać najlepiej wiedzą lekarza i oby używali go jak najbardziej rozsądnie, dzieląc się nim z każdym potrzebującym” – podsumował Jurek Owsiak.

Mąż Elżbiety Witek a legnicki OIOM

Dziennikarze śledczy Radia ZET ustalili, że w marcu 2023 roku do Prokuratury Rejonowej w Legnicy wpłynęło zawiadomienie dotyczące śmierci pacjentki Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze, które dotyczyło podejrzenia popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień i wykorzystania zależności służbowej i osobowej przez szpital w Legnicy.

Córka zmarłej pacjentki napisała w oświadczeniu, że „na OIOM-ie w Legnicy od ponad roku przebywa Stanisław Witek, mąż Elżbiety Witek. Dowiedziałam się, że w stanie wegetatywnym jest na OIOM-ie, chociaż powinien być już od dawna objęty leczeniem paliatywnym”. „Celem oddziałów intensywnej terapii jest ratowanie życia, a nie podtrzymywanie funkcji życiowych przez lata, a niestety z takim działaniem mamy do czynienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym” – podkreśliła.

Oświadczenie szpitala

Publikacja Radia Zet w sprawie męża Elżbiety Witek, który przebywana OIOM-ie legnickiego szpitala, wywołała prawdziwą burzę. Głos w sprawie zabrała dyrektorka placówki. W oświadczeniu przesłanym do Polskiej Agencji Prasowej Anna Płotnicka-Mieloch zapewniła, że „wszyscy pacjenci przebywający w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy są leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi oraz ze wskazaniami wynikającymi z ich stanu zdrowia”. Dyrektorka placówki podkreśliła, że „każdy przypadek jest traktowany indywidualnie”.

