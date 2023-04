Walka z hulajnogami. Powinny być zakazane? Orbitowski dla „Wprost”: Zmieniły moje życie na lepsze

Z Paryża znikną hulajnogi. Tak zdecydowali mieszkańcy w referendum o niskiej frekwencji, lecz z przytłaczającą liczbą głosów. Mowa o pojazdach do wynajęcia na minuty, nie prywatnych. Te – póki co – będą mogły jeździć dalej. Dla odmiany Rzym wprowadza limity dla hulajnóg w centrum. Inne miasta również sięgają po takie rozwiązanie, a dosłownie przed chwilą pokłóciłem się z przyjacielem o to, czy należy wprowadzić obowiązek noszenia kasku podczas jazdy.

On był za, ja przeciwko, atmosfera rozmowy sięgnęła wrzenia, a ja teraz radośnie czekam aż się pogodzimy.