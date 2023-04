Aleksander Kwaśniewski: Władimir Putin potrafi być człowiekiem czarującym

Prowadzący poranną rozmowę w RMF FM pytał byłego prezydenta, czy nie martwi go postawa niemieckiego kanclerza Olafa Scholza, który „opowiada z tkliwością o swoich długich, półtoragodzinnych rozmowach z Władimirem Putinem i dodaje, że rosyjski przywódca jest bardzo miłą osobą”. – To ja wiem – przyznał Aleksander Kwaśniewski.

Aleksander Kwaśniewski o Władimirze Putine: to szkoła KGB

– Władimir Putin potrafi być człowiekiem czarującym, sam się o tym przekonałem. To dobra szkoła KGB, to szkoła dostosowywania się do sytuacji. Ja do Scholza nie mam pretensji o to, że jego zdaniem trzeba podtrzymywać dialog, bo nawet w najgorszych sytuacjach dialog musi być – ocenił.

Robert Mazurek zwrócił uwagę na „pogawędki po niemiecku”, jakie miał prowadzić kanclerz Niemiec z rosyjskim prezydentem. – Pogawędki też, ale kiedy Putin chce, to wrzuca pewnie jedno, dwa zdania po niemiecku. Sądzę jednak, że to się odbywa w dwóch językach – powiedział Kwaśniwski.

Podkreślił też, że broni dialogu, ale na „twardych zasadach, bez naiwności, pokazując co sądzimy, jak oceniamy działania Putina”. – Jeśli Scholz mówi: ty, Putin, jesteś zbrodniarzem, to ja uważam, że taka rozmowa ma sens – zaznaczył.

Scholz ujawnił kulisy rozmów z Putinem

Z końcem stycznia Olaf Scholz przyznał, że w ciągu ostatnich 11 miesięcy wielokrotnie rozmawiał z Putinem, tak jak robi to prezydent Emmanuel Macron. – Ostatni raz na początku grudnia. I znowu będę rozmawiał z Putinem przez telefon – bo trzeba ze sobą rozmawiać – powiedział kanclerz Niemiec w wywiadzie opublikowanym pod koniec stycznia na łamach „Tagesspiegel”.

Olaf Scholz konsekwentnie stoi na stanowisku, że dialog z prezydentem Rosji powinien być kontynuowany. W trakcie spotkania zoganizowanego przez „Rheinische Post” w Duesseldorfie niemiecki kanclerz ujawnił, jak wyglądały jego rozmowy z prezydentem Rosji. Jak się okazuje, niektóre trwały nawet półtorej godziny.

Czytaj też:

Pentagon potwierdza: w Ukrainie są amerykańscy żołnierze. Jest jednak „ale”Czytaj też:

Nieoczekiwany efekt wojny. Tego nie przewidział Władimir Putin