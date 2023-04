Kuriozalny komentarz posła Konfederacji o kobietach. „Jezu, ale cringe”

IPSOS postanowił sprawdzić, kto rzeczywiście udałby się do urn wyborczych, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Z sondażu dla OKO.press i TOK FM wynika, że udział w wyborach zadeklarowało 48 proc. mężczyzn i 66 proc. kobiet.

Sondaż. Młodzi mężczyźni popierają Konfederację

Według sondażu na korzyść PiS działa przede wszystkim wysoka mobilizacja najstarszych wyborczyń, w młodszych grupach poparcie dla obozu władzy spada skokowo: do 24 proc. w grupie 40-59 lat i zaledwie 14 proc. w grupie 18-39 lat. Wśród mężczyzn króluje Konfederacja. W grupie wiekowej 18-39 lat na tą partię wskazało aż 37 proc. ankietowanych. Wśród kobiet w tym samym wieku Konfederacja jest dopiero piąta z 11 proc. poparciem.

Do wyników sondażu postanowił się odnieść Konrad Berkowicz. Poseł Konfederacji zamieścił w mediach społecznościowych kuriozalny wpis. Niektórzy twierdzą, że kobiety nie głosują na Konfederację. Oczywiście, że głosuję, tyle że tylko te najładniejsze – stwierdził parlamentarzysta.

Konrad Berkowicz jak Janusz Korwin-Mikke?

Na reakcję polityków z innych partii nie trzeba było długo czekać. „To dziwne, bo patrząc na pana nie powinny” – napisał Tomasz Trela. „Chcesz być ładna? Głosuj na Konfederację. Genialne. Czekam na posta dotyczącego mężczyzn. Co obstawiacie?” – zastanawiał się Maciej Gdula.

W odpowiedzi Konrad Berkowicz zarzucił koledze z sejmowych ław elementarny błąd logiczny. „Z tego, że na Konfederację głosują tylko najładniejsze kobiety nie wynika, że najładniejsze kobiety głosują tylko na Konfederację. Brak logiki w takich sprawach ze strony posła to nic strasznego, ale fakt, że przez to mamy posła socjalistę i lewaka – to groźne” – ocenił polityk Konfederacji.

„Jezu, ale cringe. Ten moment, kiedy już i w młodszej generacji Konfederacji wjeżdża Janusz” – skomentowała Anna Maria Żukowska. „Nie musi być pani zazdrosna. Też jest pani piękna. Choć rozumiem, że dla niektórych feministek powiedzenie, że jakaś kobieta jest ładna to seksizm” – kpił Konrad Berkowicz.

