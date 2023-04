Tak TVP Info relacjonowała uroczystości smoleńskie. „Mieli zginąć i Lech, i Jarosław”

W niedzielę 16 kwietnia zorganizowano obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Z tej okazji odbyły się specjalne msze święte a przed Pałacem Prezydenckim ustawiono zdjęcie pary prezydenckiej: Lecha i Marii Kaczyńskich. Przedstawiciele PiS złożyli kwiaty m.in. przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Tuż po godzinie 21 z katedry św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście przeszedł pod Pałac Prezydencki Marsz Pamięci.

Gdy jego uczestnicy szli Krakowskim Przedmieściem, widzowie TVP Info mogli usłyszeć zaskakujące komentarze. Tomasz Sakiewicz stwierdził, że katastrofa smoleńska była początkiem wojny w Ukrainie. - Władimir Putin zobaczył w Gruzji, że jego działania militarne mogą spotkać się z próbą sklejania sojuszu przez Lecha Kaczyńskiego – powiedział redaktor naczelny Gazety Polskiej.

- Prezydent Rosji rozważając kolejne kroki militarne, planuje. Kto będzie przeszkodą? Polska będzie przeszkodą. Ale jaka Polska? Polska zarządzana przez Kaczyńskiego. Trzeba usunąć. Zresztą mieli zginąć i Lech, i Jarosław. Nawet pojawiło się na pasku, że obaj zginęli – kontynuował swoją opowieść.

W dalszej części relacji w TVP Info Tomasz Sakiewicz i Magdalena Ogórek skupili się na krytyce Rafała Trzaskowskiego. Powód? W Warszawie nie ma ulicy Lecha Kaczyńskiego. – Takie postacie jak pan Trzaskowski, to są postacie na tyle małe, że ktoś taki jak Lech Kaczyński jest dla niego problemem. Był wielkim prezydentem Warszawy i warszawiacy w ramach podzięki wybrali go na prezydenta Polski – ocenił redaktor „GP”. Jego zdaniem Lech Kaczyński jest dla Rafała Trzaskowskiego wyrzutem sumienia, że można być przyzwoitym, że można inaczej rządzić.

Następnie Magdalena Ogórek gładko przeszła do ataku na TVN i „Gazetę Wyborczą” i oznajmiła widzom, że w tej stacji chyba nie ma takiego myślenia, że Kościół był nieodłącznym elementem polskiej historii. – Przez wiele lat testowana była inżynieria zohydzania kościoła. Testował to TVN, testowała to Gazeta Wyborcza i być może ktoś z decydentów uznał, że teraz damy "sprawdzam", czy ten podlewany taki sos obrzydliwych ataków, który też np. pan Sekielski kontynuował, różne takie siły boczne, czy to zdaje egzamin. Czy już na tyle zohydziliśmy Polakom coś, co było dla nich zawsze święte – powiedziała.

Podczas specjalnego wystąpienia Jarosław Kaczyński mówił o zwycięstwie „lepszej Polski, nie idealnej, ale w której dąży się do tego, żeby ludzie mieli realnie równe prawa i nikt nie cierpiał głodu i znalazł swoje miejsce”.

– Mam nadzieję, że za rok będzie można powiedzieć już nieporównanie więcej. Nie dlatego, żeby dziś było tak, że nie wiemy, co się stało, bo każdy rozsądny człowiek wie – stwierdził prezes PiS. Zdaniem polityka, od samego początku pojawiała się „opowieść o tym, jak ktoś, czyli my, chce wykorzystać tragedię narodową do celów politycznych; jak chcemy uczynić z niej polityczną broń”.