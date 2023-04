Lech Wałęsa wspiera inicjatywę Tuska. „Demokratycznie przegonić urzędujących”

15 kwietnia lider PO Donald Tusk ogłosił, że planuje marsz na 4 czerwca. „Wzywam wszystkich na marsz w samo południe 4 czerwca w Warszawie. Przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską” – napisał na Twitterze.

– Ogłosili marsz bez żadnego porozumienia z pozostałymi partiami opozycyjnymi. Wzywanie ich do obecności jest znowu stawianiem ich pod ścianą – mówił „Wprost” rozmówca z opozycji.

Marsz 4 czerwca. Wałęsa wspiera pomysł Tuska

W komentarzach pod wpisem lidera PO udział w marszu zadeklarowali m.in. poseł KO Witold Zembaczyński i Andrzej Rozenek z Lewicy. W poniedziałek pomysł Tuska poparł były prezydent Lech Wałęsa.

„Ja Lech Wałęsa uczynię wszystko by brać udział w tym marszu. Trzeba najszybciej jak tylko to możliwe, demokratycznie przegonić obecnie urzędujących, niszczących dorobek Ojczyzny właściwie w każdej dziedzinie” – napisał w mediach społecznościowych.

Dwa lata temu, gdy Donald Tusk wracał do polskiej polityki, Lech Wałęsa apelował, by na niego głosować. – Będę mu zawsze pomagał, to wyjątkowo zdolny polityk, który może spróbować naprawić to, co zepsuła ta ekipa – mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. – Wszyscy patrioci, głosujcie na Tuska – dodał. Jednak w styczniu tego roku we „Wprost” powiedział o wycofaniu „sympatyzowania z PO”. Powodem była decyzja 122 posłów Koalicji Obywatelskiej, by wstrzymać się od głosu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Ruch 4 czerwca, projekt polityczny, w który bezpośrednio miał być zaangażowany ówczesny szef Rady Europejskiej Donald Tusk, miał powstać w 2019 roku. W „Niedyskrecjach parlamentarnych” Joanna Miziołek i Eliza Olczyk przypomniały, że w planie było wspólne działanie samorządowców z całej Polski i środowisk wspierających opozycję, by odsunąć PiS od władzy. Nie udało się.

Czytaj też:

Koniec partii Lecha Wałęsy. Sąd wykreślił ją z rejestruCzytaj też:

Marianna Schreiber zdobyła poparcie Lecha Wałęsy. „Czy mogę pana przytulić?”