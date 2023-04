Ostre wystąpienie Donalda Tuska. „Ludzie nie są sami i ta władza nie będzie bezkarna”

Przeciwko drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu – taki ma być cel marszu zapowiedzianego przez Donalda Tuska marszu, który 4 czerwca ma przejść ulicami Warszawy. – Wtedy kiedy zdecydowałem się na wezwanie do marszu 4 czerwca, miałem takie absolutne przekonanie, że to co jest dzisiaj potrzebne to pokazanie, że oni nie pozostaną bezkarni, a ludzie nie będą samotni w swoim nieszczęściu i w swojej krzywdzie – powiedział szef PO podczas wyjazdowego posiedzenia Klubu Parlamentarnego KO w Lublinie, które zorganizowano 18 kwietnia.

W opinii lidera Platformy Obywatelskiej „mafia boi się ludzi zorganizowanych, którzy ramię w ramię stają i mówią dosyć tego”. - Jeśli zobaczą tysiące ludzi na ulicach Warszawy to zastanowią się pięć razy, zanim zdecydują się na podsłuchiwanie opozycji, fałszowanie wyborów, okradanie nas z demokracji. Pokażemy, że ludzie nie są sami i że ta władza nie będzie bezkarna – dodawał.

W dalszej części swojego wystąpienia Donald Tusk zwrócił się z bezpośrednim apelem do Janusza Wojciechowskiego, aby zrezygnował ze stanowiska komisarza UE ds. rolnictwa. – Bezczelność władzy, która wmawia wszystkim, że nic się nie dzieje, jest zatrważająca. Podaj się do dymisji, zrezygnuj. Zmarnowałeś ten rok, zmarnowałeś ludziom ich wysiłek, ich pieniądze, ciężką pracę. Można to zrobić od ręki, jeśli komisarz sam zrezygnuje – mówił.

Polskie embargo na zboże z Ukrainy

Donald Tusk nawiązał do kryzysu zbożowego. 15 kwietnia rząd podjął decyzję, że do końca czerwca żywość produkowana w Ukrainie nie może być importowana do Polski