Oświadczenie Polskiego Holdingu Hotelowego

Były pracownik PHH, od ponad roku, czyli od momentu rozstania z naszą firmą, próbuje wymusić od Spółki wypłatę nienależnych środków pieniężnych, do której nie ma żadnych podstaw. W wyniku odmowy Spółki spełnienia jego bezpodstawnych żądań, rozpoczął on bezpardonowe działania mające na celu wyrządzenie szkody Spółce i zrujnowanie jej wizerunku. W ocenie Spółki, znakomita większość tych działań jest nielegalna.

W ramach tych działań, część naszych pracowników stała się ofiarami tej osoby i jest notorycznie nękana przez niego dziesiątkami telefonów i smsów z najróżniejszymi groźbami. Ze strony tej osoby padały groźby „załatwienia” dzieci Prezesa Zarządu Spółki, jak też wysyłane były zdjęcia jego kolekcji broni. Co jednak istotne dla możliwości oceny rzetelności artykułu Gazety Wyborczej, w ramach tych działań osoba ta groziła przedstawicielom Spółki przekazywaniem mediom nieprawdziwych informacji o Spółce, co miało miejsce również w tym przypadku.

W ramach nękania pracowników i przedstawicieli Spółki, człowiek ten informował ich także o przekazaniu rzekomych „informacji” Gazecie Wyborczej w tej sprawie. Zachowania te są przedmiotem zainteresowania organów ścigania. Spółka podkreśla także, że będzie szukać ochrony przed bezprawnymi działaniami dla siebie oraz swoich pracowników poprzez wyczerpanie wszystkich dostępnych środków ochrony prawnej. W związku z powyższym, Spółka nie będzie prowadzić dalszych dyskusji publicznych, bazujących na sfabrykowanych dokumentach i fałszywych informacjach, dystrybuowanych przez całkowicie niewiarygodną osobę podejmującą wobec Spółki bezprawne działania i nękającą jej pracowników.

Wszystkie te informacje zostały w sposób szczegółowy przekazane Panu Redaktorowi na jego prośbę w trakcie przygotowania materiału prasowego, jednak jak widać nie przełożyło się to na rzetelne podejście redakcji GW do tej sprawy. Bezrefleksyjne oparcie twierdzeń z artykułu na informacjach uzyskanych od osoby kierującej się naganną i fałszywą motywacją, budzi wątpliwości co do wymaganej rzetelności dziennikarskiej i zasługuje na krytykę. Z ubolewaniem podkreślamy, że po raz kolejny mamy do czynienia zgodzeniem w dobre imię naszej firmy poprzez przekazywanie za pomocą mediów fake newsów, nie mających żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Będąc jedną z największych firm hotelarskich w Polsce, a do tego największą grupą hotelową z wyłącznie polskim kapitałem, odczytujemy to jako atak polityczny, który wpisuje się w obraz kłamliwej propagandy, dotyczącej wszelkich ważnych projektów, realizowanych przez Spółki Skarbu Państwa. Podobnego ataku doświadczyliśmy również dwa lata temu, podczas kryzysu covidovego, kiedy oskarżano nas o wykorzystanie sytuacji rynkowej i wykupywanie upadających hoteli za złotówkę. Nigdy nic takiego nie miało miejsce, a wszystkie postawione nam zarzuty okazały się kłamstwem. Z ubolewaniem podkreślamy, że tamte działania, jak również obecne wpisują się wprowadzoną przez niektóre media kampanię „polityczną, opartą na nierzetelnych i kłamliwych informacjach.

Oświadczenie PHH:https://twitter.com/PHH_PL/status/1647861621090402305