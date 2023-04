Ryszard Petru może wrócić do polityki w nowej roli. Tajemnicza deklaracja

Ryszard Petru zdradził na antenie RMF FM, że rozważa powrót do wielkiej polityki. Były szef Nowoczesnej przyznał, że jest namawiany do startu w wyborach parlamentarnych do Senatu. Nie chciał jednak zdradzić, kto go namawia do powrotu do polityki. – Jestem namawiany przez znajomych polityków. Oni wskazują na to, że istnieje duży problem z przekazem liberalnym po stronie opozycyjnej, że brakuje tego głosu. O ile wcześniej brakowało go na zasadzie braku elementów programowych, to teraz widać, że te głosy przejmuje Konfederacja, która przez wiele osób jest postrzegana niestety jako partia opozycyjna wobec PiS-u – tłumaczył.

