Kaleta uderza w Ochojską. „Polityczny idiota Kremla”

Posłowie Solidarnej Polski zorganizowali w Sejmie konferencję prasową. Domagali się informacji od Platformy Obywatelskiej, czy w razie jej dojścia do władzy, zlikwidowana zostanie zapora na polsko-białoruskiej granicy. – Wojna w Ukrainie była poprzedzona hybrydowym atakiem na Polskę, do którego użyto nielegalnych migrantów. Pani Janina Ochojska od kilkunastu miesięcy konsekwentnie uczestniczy w operacji destabilizacji naszego państwa, jako „użyteczny idiota” Kremla – oświadczył Sebastian Kaleta.

Sebastian Kaleta: Janina Ochojska uczestniczy w operacji destabilizacji Polski

Zwrócił w tym kontekście uwagę, że Janina Ochojska, która „oczerniała polskich funkcjonariuszy, pozostaje członkiem gremiów politycznych związanych z PO, nikt się jej nie wypiera i nikt nie mówi, że nie będzie miała wstępu na listy”. – Wiemy doskonale, że Polska się obroniła, zbudowaliśmy mur. Ochojska mówi, że jak PO wygrałaby wybory, to ona będzie walczyła, żeby Donald Tusk go rozebrał, czyli żeby otworzył Putinowi i Łukaszence okazję do stworzenia wielkiego migracyjnego szlaku przez Polskę – dodał.

W tym kontekście, jak stwierdził polityk Solidarnej Polski, zasadne staje się pytanie do władz PO, czy faktycznie tak się stanie. – Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy pani Ochojska i inni politycy opozycji to „pożyteczni idioci” Putina. Polityka będzie kształtowana przez wiele lat i nie można pozwolić, aby tacy szkodliwi ludzie rządzili w Polsce – powiedział Mariusz Kałużny.

Jaka przyszłość czeka zaporę na granicy? Ochojska stawia sprawę jasno

Politycy odnieśli się do słów Ochojskiej sprzed kilku dni. Europosłanka w Rozmowie na antenie Radia ZET mówiła, że „sam fakt, że już ponad 11 tys. osób nielegalnie przeszło przez Polskę i dostało się do Niemiec, świadczy o tym, jak ta granica jest chroniona”. – Cały czas mówimy o obronie granicy. Granic broniliśmy, jak Niemcy weszli do Polski i wtedy mogliśmy bronić naszych granic. Granice należy chronić, a to nie polega na budowie murów, tylko trzeba wiedzieć, kto ją przekracza – wyjaśniała.

Na pytanie, czy mur z Białorusią powinien zostać rozebrany odparła: kiedyś będzie rozebrany, tak.

Czytaj też:

Niemiec zatrzymany na polsko-białoruskiej granicy. Nowy raport służbCzytaj też:

W pobliżu granicy z Białorusią znaleziono kolejne ciało. Będzie śledztwo