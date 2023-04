Jastrząb europejskiej polityki z nowym pomysłem. W Pekinie zawrzało

Chińskie media dostały szału, gdy szef unijnej dyplomacji zaapelował do państw członkowskich UE o wysłanie okrętów wojennych do Cieśniny Tajwańskiej. Wedle Josepa Borrella, mogłoby to zapobiec chińskiej inwazji na niezależną i demokratyczną wyspę.

W Unii Europejskiej tylko Holendrzy, Francuzi i Niemcy mają floty, zdolne do takich operacji, a im raczej nie pali się do zadzierania z Chinami. Niemniej jednak pomysł Borrella spowodował, że w Pekinie zawrzało.