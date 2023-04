Kłótnia Zbigniewa Ziobry z dziennikarką TVN24. „Haniebna napaść na wdowę”

Podczas konferencji prasowej dziennikarka TVN24 zapytała Zbigniewa Ziobrę o sprawdzę śledztwa w sprawie śmierci jego ojca. – Czy nadal pan podtrzymuje, że stanowisko Polski i Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie skargi pana matki na Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie było z panem konsultowane? – zapytała reporterka.

– Nie było stanowiska Polski w tej sprawie, bo nie chciałem, żeby ktoś mógł mi zarzucić, że mój osobisty punkt widzenia rzutuje na to stanowisko – odparł lider Solidarnej Polski.

Spięcie Zbigniewa Ziobry z dziennikarką TVN24

– Czy to znaczy, że pana ówczesny zastępca Łukasz Piebiak, wysyłając maila w tej sprawie do MSZ, nie konsultował tego z panem? – dopytywała Marta Gordziewicz nawiązując do wiadomości, której treść ujawniono na antenie TVN24. Wyniki z niej, że padła propozycja, aby przygotować stanowisko, którym polski rząd nie kwestionuje faktów zawartych w skardze matki Zbigniewa Ziobry. – Ponieważ sprawa dotyczyła mnie jako prokuratora generalnego, uważałem, że nie powinienem wypowiadać się w tej sprawie i rząd nie powinien zajmować stanowiska – podkreślił Zbigniew Ziobro.

Minister sprawiedliwości stwierdził, że jest mu bardzo przykro, że jego mama jest atakowana. – Jest lekarzem, zmarł jej mąż lekarz. Ma powody wszelkie powody jak każdy inny obywatel, żeby dochodzić swoich racji. Jako starsza osoba jest przedmiotem haniebnej napaści ze strony telewizji TVN – ocenił.

Kłótnia ministra z reporterką

– Nie panie ministrze, nie było żadnej napaści ze strony telewizji TVN. To był materiał o spektakularnym wykorzystaniu prokuratury i ministerstwa w tej sprawie – odpowiedziała na krytykę dziennikarka.

Następnie szef Solidarnej Polski zarzucił reporterce, że nerwowo reaguje na jego odpowiedzi. – Proszę, żeby pani mi nie przerywała. Dopowiadam, że telewizja TVN dopuszcza się haniebnej napaści na 82-letnią osobę, wdowę lekarza. Państwo chcecie wywierać nacisk na sąd w tej sprawie – powiedział.

W odpowiedzi reporterka zapytała, dlaczego minister uznał, że cały rząd musi zająć neutralne stanowisko. – To są właśnie standardy TVN, telewizji, która jest głosem manipulacji w każdym domu – odpowiedział polityk. Marta Gordziewicz próbowała kilkukrotnie uzyskać odpowiedź na swoje pytanie. Bezskutecznie.

Zbigniew Ziobro i śmierć ojca

W reportażu TVN24 „Państwo Ziobry” opisano działania śledczych w sprawie dotyczącej śmierci Jerzego Ziobry. W czerwcu 2006 roku Jerzy Ziobro był leczony z powodów kardiologicznych w Szpitalu Uniwersyteckim UJ w Krakowie. Ojciec ministra sprawiedliwości zmarł kilka tygodni później. Miesiąc po jego śmierci brat polityka Witold Ziobro złożył doniesienie w prokuraturze, wskazując na możliwe nieprawidłowości w sposobie leczenia.

Postępowanie było dwukrotnie umarzane przez prokuraturę. Po przejęciu władzy przez PiS, w sprawę zaangażowało się zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i prokuratura, na czele której stanął Zbigniew Ziobro. Z kolei matka polityka złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ostatecznie 8 marca 2023 roku wniosek Krystyny Kornickiej-Ziobro został odrzucony.

