Polscy łowcy pedofili, chiński scenariusz z Orwella i słabość Erdogana. Nowy „Wprost” na majówkę

„Zwabiony, nagrany, zatrzymany”. Łowcy pedofili twierdzą, że są brakującym ogniwem a prokuratura jest zbyt łagodna. Swoich twarzy nie pokazują, ale tych, których łapią, widzi cała Polska. Reportaż Piotra Barejki.

„Czy wieś odwróci się od PiS-u?” – Obecna sytuacja jest dla PiS-u dużym wyzwaniem, bo zamieszanie na wsi może uderzyć w partię rządzącą – ocenia w rozmowie z Joanną Miziołek Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta.

„Czasu na otrzeźwienie jest coraz mniej”. – PSL i Polska 2050 chcą być na świeczniku. A czasu na otrzeźwienie jest coraz mniej – martwi się w wywiadzieAgnieszki Szczepańskiej Jagna Marczułajtis-Walczak, posłanka PO, była polska olimpijka.

„Brak czytelnej oferty dla wyborców”. – Nowa Lewica nie spełnia oczekiwań nawet swojego dawnego elektoratu, a na przyciągnięcie nowego nie ma żadnych szans – mówi Agnieszce Szczepańskiej prof. Joanna Senyszyn z PPS.

„Dojrzałość to wspaniałość!” – Mam dużo energii, jestem wysportowana, rozwijam się w swojej dziedzinie i co mam robić? Jak żyć za 1500 zł mojej emerytury? – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Mariola Bojarska-Ferenc.

„Musimy zadawać niewygodne pytania”. Wywiad Krystyny Romanowskiej z prof. Zbigniewem Lwem-Starowiczem o „fali detranzycji” wywołał duże poruszenie. Autorka odpowiada: – Sugestia o podżeganiu do niechęci wobec mniejszości ze strony mojej i mojego rozmówcy jest demagogiczna i emocjonalna.

„Sankcje i dziurawe umowy”. Gdańska spółka LPP (m.in. od firmy Reserved) już w marcu zeszłego roku zamknęła swoje rosyjskie sklepy, lecz ich ubrania można w Rosji kupić nadal. Jak to możliwe? Odpowiedź w tekście Szymona Krawca.

„Nowy biznes Kasi Tusk”. Katarzyna Tusk niedawno zarejestrowała nową spółkę. MLE Brand, w której córka byłego premiera trzyma 51 proc. udziałów, ma zajmować się sprzedażą internetową – pisze Szymon Krawiec.

„Borrell – mimowolny jastrząb”. Szef unijnej dyplomacji nie przebiera w słowach i pomysłach na zwalczanie agresywnych autokratów. Niestety, Josep Borrell tak naprawdę niewiele może. Szczegóły w tekście Jakuba Mielnika.

„Chiny realizują scenariusz Orwella”. Mieszkanka Szanghaju, Weronika Truszczyńska, opowiada Michałowi Banasiakowio technologii w codziennym życiu Chińczyków i o tym, że nie przeszkadzają im aplikacje zbierające informacje o nich.

„Zaczynał od kradzieży i budki z hot-dogami”. Jewgienij Wiktorowicz Prigożyn – jak całe otoczenie Władimira Putina – ma kryminalną przeszłość. W prowadzeniu pierwszego legalnego biznesu pomagała mu matka. O tym, jak szef wagnerowców dostał się na szczyt pisze Miłosz Szymański.

„Słabość »sułtana«”. Turecki prezydent zasłabł w czasie wywiadu telewizyjnego i trafił do szpitala. Jak to wpłynie na wynik zbliżających się wyborów prezydenckich, które ma szansę wygrać kandydat opozycji? – zastanawia się Jakub Mielnik.

„Rekordowy wzrost zakażeń HIV w Polsce”. Rozmowa Krystyny Romanowskiej z dr Anetą Cybulą, specjalistką chorób zakaźnych, o konieczności zabezpieczania się przed zakażeniem chorobami przenoszonymi drogą płciową

„Majówka z paniami (piszącymi)”. Iga Świątek zachęca do czytania. My też. Oto nasze majówkowe propozycje nowych lektur – różnorodne i niezmiennie interesujące, a co najważniejsze – wszystkie napisały kobiety. A one wiedzą, jak pisać. Poleca Leszek Bugajski.

„Kino w pętli powtórek”. Wygrywająca teraz strategia w branży kultury to powtarzanie sprawdzonych pomysłów. Stoi za tym splot przemian ekonomicznych, technologicznych i społecznych – pisze Przemysław Bociąga.

