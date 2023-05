Co robi Zygmunt Stary, gdy patrzy na Donalda Tuska? Absurdalny żart Patryka Jakiego

Partia Zbigniewa Ziobry oficjalnie zmieniła nazwę. Podczas konwencji w Warszawie ogłoszono, że od teraz partia zamiast Solidarna Polska będzie się nazywać Suwerenna Polska. — Suwerenność Polski jest dziś zagrożona najbardziej od początku upadku komunizmu. Z jednej strony Rosja prowadzi napastniczą wojnę z naszym sąsiadem – powiedział Zbigniew Ziobro.

– Ta wojna może też bezpośrednio zagrażać nam — oby tak się nie stało — ale musimy być przygotowani. Z drugiej strony lewicowi fanatycy forsują projekt zmian Uni Europejskiej w państwo federalne, w państwo pod niemieckim przywództwem — dodawał lider ugrupowania.

W trakcie konwencji głos zabrało wielu polityków Suwerennej Polski m.in. Michał Woś, Sebastian Kaleta, Michał Wójcik, Janusz Kowalski oraz Beata Kempa. Krótkie przemówienie wygłosił również Patryk Jaki. Wystąpienie europosła było w większości poświęcone polskiej historii. Nie zabrakło w nim również odniesień do współczesności oraz słów krytyki pod adresem Donalda Tuska.

Patryk Jaki: Bezpieczeństwo Polski nie jest w rękach UE

– Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, obok 11 listopada, święto 3 maja było najważniejszym świętem państwowym. Konstytucja 3 Maja była niezwykle żywotnym testamentem RP, przez wieki najwspanialszego miejsca na ziemi – powiedział eurodeputowany.

Jego zdaniem Polacy nie mierzyli mocarstwowości wielkością terytoriów, ale wartościami, jakie wyznają. – Honor był ważniejszy od pieniędzy, obrona ojczyzny ważniejsza od życia. Scharakteryzowała ich suwerenność myślenia i brak kompleksów. Polacy byli silni duchowo, a nasze państwo potrafiło wyjść z najgorszej – tłumaczył.

Polityk Suwerennej Polski zaznaczył, że nasi przodkowie pełnili przez lata rolę strażników wolności, którzy na wezwanie niszczyli imperializmy. Jesteśmy jedynym krajem, który miał króla któremu hołd składali władcy Prus i Rosji. Swoją drogą, tak sobie myślę, gdy Zygmunt Stary spogląda teraz z nieba na Donalda Tuska to mówi do anioła: trzymaj mnie, bo skoczę – ironizował europoseł. – Mam tylko prośbę do tego anioła, żeby nie pokazywał mu Róży Graefin von Thun und Hohenstein, bo wtedy to na pewno skoczy – dodał.

Konwencja Suwerennej Polski. Patryk Jaki: Polska powinna zostać w UE

Według byłego wiceministra sprawiedliwości „bezpieczeństwo Polski nie jest w rękach UE, ale NATO i naszym własnym systemie bezpieczeństwa”.

Następnie stwierdził – nie podając żadnych dowodów na swoje tezy – że UE planuje zmianę traktatów. – Polska ma stracić prawo weta i robić to, co każą Niemcy. Suwerenna Polska powstała po to, by obronić Polskę przed tym zagrożeniem. eśli trwająca dzisiaj procedura zmiany traktatów UE zakończy się, pozbędziemy się naszej suwerenności, a wszystkie decyzje dot. naszego państwa będą podejmowali brukselscy urzędnicy – komentował.

Patryk Jaki dodał, że Polska powinna pozostać w UE, ale jednocześnie władze powinny wywalczyć nowe warunki członkostwa. – eżeli będziemy mieć odwagę do suwerennego myślenie, taką jak nasi przodkowie, to sam Timmermans zapuka tu i zapyta czy nie mógłby być Polakiem – podsumował.

