Zgrzyt w koalicji? Bochenek o braku zaproszenia dla Kaczyńskiego

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Rafał Bochenek potwierdził, że na konwencji Suwerennej Polski zabrakło przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Powód? Partia Zbigniewa Ziobry nie wystosowała zaproszeń dla swojego koalicjanta.

Suwerenna Polska nie zaprosiła polityków PiS

– Nasze kierownictwo nie dostało zaproszenia ze strony Suwerennej Polski, ale to jest decyzja naszego koalicjanta. Trochę ubolewamy z uwagi na to, że dobrą praktyką było to, abyśmy się zapraszali w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. Tak było m.in. w przypadku Republikanów czy partii Marcina Ociepy – tłumaczył rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Jak się okazuje, zaproszenia na wydarzenie nie otrzymał nawet Jarosław Kaczyński. – Prezes PiS także nie został zaproszony. Rozumiem, że to jest decyzja naszych koalicjantów, podyktowana też nie do końca wiemy jakimi względami – ocenił Rafał Bochenek. – —Dobrą praktyką było to, aby się na takie konwencje dla swoich środowisk politycznych zapraszać, ale rozumiem, że to jest wewnętrzna sprawa Solidarnej Polski i w to nie wnikamy — dodał.

Polityków z partii Ziobry zabraknie na listach PiS?

Według rzecznika PiS zmiana nazwy po wielu latach funkcjonowania w polityce to ryzykowny ruch. – Nie wiemy, jak zareaguje na to elektorat. Widocznie wynika to z pewnych kalkulacji politycznych – komentował.

Pytany, czy politycy z partii Zbigniewa Ziobry znajdą się na listach wyborczych Zjednoczonej Prawicy odparł, że biorąc pod uwagę pewne zachowania i wypowiedzi, które padały na konwencji, na pewno będą one rzutowały na procesy konstruowania list w najbliższych tygodniach.

Konwencja Suwerennej Polski

Partia Zbigniewa Ziobry oficjalnie zmieniła nazwę. Podczas konwencji w Warszawie ogłoszono, że od teraz partia zamiast Solidarna Polska będzie się nazywać Suwerenna Polska. — Suwerenność Polski jest dziś zagrożona najbardziej od początku upadku komunizmu. Z jednej strony Rosja prowadzi napastniczą wojnę z naszym sąsiadem – powiedział Zbigniew Ziobro.

– Ta wojna może też bezpośrednio zagrażać nam — oby tak się nie stało — ale musimy być przygotowani. Z drugiej strony lewicowi fanatycy forsują projekt zmian Uni Europejskiej w państwo federalne, w państwo pod niemieckim przywództwem — dodawał lider ugrupowania.

W trakcie konwencji głos zabrało wielu polityków Suwerennej Polski m.in. Michał Woś, Sebastian Kaleta, Michał Wójcik, Janusz Kowalski oraz Beata Kempa. Krótkie przemówienie wygłosił również Patryk Jaki.

