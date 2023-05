Morawiecki zwolennikiem kary śmierci. Ziobro: Jest istotna przeszkoda

Zbigniew Ziobro ogłosił kolejne decyzje w związku z tragiczną śmiercią 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Minister sprawiedliwości odpowiedział również na słowa Mateusza Morawieckiego dotyczące zaostrzenia kar w kodeksie karnym.

Podczas konferencji prasowej Zbigniew Ziobro przekazał, że śledztwo w sprawie śmierci 8-latka, które prowadziła do tej pory Prokuratura Okręgowa w Częstochowie, zostanie przekazane do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. – Śledztwo dotyka nie tylko sprawcy, ale również różnego rodzaju instytucji. Dlatego postanowiłem przenieść postępowanie, aby zachować w tej sprawie dystans i szczegółowo zbadać wszystkie aspekty tej tragicznej historii – tłumaczył minister sprawiedliwości.

Zapowiedział także wystąpienie do rzecznika dyscyplinarnego sędziów celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec sędziów, w związku z podejmowanymi przez nich w tej sprawie decyzjami.

Morawiecki o śmierci Kamilka z Częstochowy

Szef Solidarnej Polski odpowiedział również na propozycję Mateusza Morawieckiego. – Już nie raz wyraziłem swoje zdanie na ten temat – dla przestępstw ze szczególnym okrucieństwem, z taką premedytacją, wobec tak niewinnych ofiar jestem zwolennikiem przywrócenia kary śmierci, ale ona została zniesiona w całej Europie – mówił premier.

– W tych okolicznościach, w których działamy, powinniśmy zdecydowanie wzmocnić zapisy kodeksu karnego, które mówią o znęcaniu się nad dziećmi, nad niewinnymi, a w szczególności znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem. Polecam ministrowi sprawiedliwości bardzo pilne zajęcie się tym tematem – dodawał.

Zdaniem szefa rządu nawet dolne granice widełek kary dla przestępców są za niskie. – Pół roku chyba czy kilka miesięcy w tym pierwszym paragrafie, a w drugim paragrafie jeden rok. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem? Co to jest za świat? Powinna być dużo wyższa kara dla takich potworów – komentował.

Ziobro odpowiada Morawieckiemu

Zbigniew Ziobro stwierdził, że „z przyjemnością obserwuje, że premier stał się zwolennikiem zaostrzania kar”. Wspominał, że „musiał toczyć długie boje, żeby zmienić zapisy kodeksu karnego”. — Wprowadziliśmy możliwość zasądzania kary bezwzględnego dożywocia, czego wcześniej nie było. Mam serce otwarte do zaostrzania kar dla sprawców brutalnych przestępstw — przekonywał prokurator generalny. Dodał, że na przeszkodzie do wprowadzenia do kodeksu karnego kary śmierci stoi istotna przeszkoda: prawodawstwo unijne.

