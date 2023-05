Skandaliczna wypowiedź w Sejmie. Burza po słowach posłanki PiS

Posłanka PiS zabrała głos w czasie debaty o sytuacji kobiet w Polsce. Jej Bartuś "totalna opozycja próbuje zrobić z kobiet osoby niepełnosprawne, które nic nie potrafią i wszystko trzeba im załatwić". Skrytykowała posłanki opozycji za "ograniczanie walki o prawa kobiet" do antykoncepcji, prawa do aborcji, którą określiła "prawem do zabijania poczętych dzieci". Następnie odniosła się do postulatu finansowania procedury zapłodnienia in vitro. – To nie jest metoda walki z bezpłodnością, to jest produkcja człowieka – stwierdziła posłanka Bartuś.

Tuż po niej na mównicy sejmowej pojawiła się posłanka KO Kinga Gajewska, która stwierdziła, że zapłodnienie in vitro nie jest produkcją dzieci i zapowiedziała wniosek do komisji etyki poselskiej.