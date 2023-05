Prof. Lew-Starowicz o narcyzach: Wiele podobnych cech występuje u psychopatów

Pojęcie narcyzmu jest znane od czasów starożytnych, a najlepszym tego przykładem jest postać Narcyza w mitologii. Pionierzy psychoanalizy przyczynili się do upowszechnienia pojęcia osobowości narcystycznej. Sądzi się, że w czasach Freuda zaburzenia narcystyczne występowały rzadziej niż obecnie. Jest to prawdopodobne i ma to związek z uwarunkowaniami kulturowymi.

Narcyzm ma jednak różne oblicza. Zacznę od charakterystyki osobowości narcystycznej.