Krzysztof Gawkowski: Jarosław Kaczyński powinien mieć założoną niebieską kartę

W programie „Rozmowa Piaseckiego” jednym z tematów była ustawa nazywana lex Tusk. 30 maja prezydent Andrzej Duda ogłosił, że podpisze przyjętą przez Sejm ustawę dotyczącą powołania komisji ds. rosyjskich wpływów. Głowa państwa zaznaczyła, że skieruje również ustawę w trybie następczym do kontroli przez TK.

W nawiązaniu do projektu przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział, że „PiS, Jarosław Kaczyński i prezydent Andrzej Duda doprowadzili do przesilenia politycznego, które niszczy Polskę”. Nawiązał też do spotu wyborczego, łączącego kontrowersyjny wpis Tomasza Lisa ze zdjęciami Auschwitz.

– Nie mam wątpliwości, że Kaczyński działał z planem systemowym, jak niszczyć państwo – ocenił. – Wczorajszy spot – ten dotyczący połączenia Auschwitz i marszu 4 czerwca to nie tylko dyshonor na kampanii wyborczej, bo nikt wcześniej takich rzeczy nie robił. Jarosław Kaczyński powinien mieć założoną niebieską kartę za to, jak z przemocą niszczy polskie społeczeństwo, całe. Mówimy o jednym spocie, a on realizuje prosty plan: kłótnia, bójka, za wszelką cenę wojna polsko-polska – mówił poseł Lewicy. Stwierdził, że prezes PiS szczuje na ludzi z premedytacją, a wzmacnianie podziałów jest pomysłem na kampanię wyborczą.

Spot PiS ze zdjęciami z Auschwitz

W środę ogromne kontrowersje wywołał spot wyborczy PiS, w którym

„Marsz 4 czerwca coraz bliżej. Czy na pewno chcesz tam być?” – w ten sposób Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało krótkie nagranie, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Na początku pojawia się kilka informacji: „W Auschwitz zamordowano ponad 1 mln osób”, „6 mln Polaków zamordowano podczas wojny”. Następnie widzimy twitterowy wpis Tomasza Lisa, który wzbudził kontrowersje, bo przez wielu internautów został zinterpretowany jako nawiązanie do komory gazowej. „Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora” – stwierdził dziennikarz na Twitterze.

