Co dalej z ukraińską kontrofensywą? „Żołnierze mówili o tym kilka tygodni temu”

Po wysadzeniu przez Rosjan tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce ukraińska kontrofensywa znowu wróciła do topowych tematów wojennej dyskusji. Faktem jest, że wyczekiwana od zimy nie wydarzyła się wiosną, ale czy teraz to faktycznie to, na co wszyscy czekają?

Analitycy zachodzą w głowę, dziennikarze spekulują, a Kijów tonuje emocje, dawkując oczywiście informacje, jak zawsze. I słusznie.

Wysadzona tama niewątpliwie na jakiś czas odcina Ukraińcom jeden z kierunków potencjalnej kontrofensywy, bo wielu stawiało właśnie na ten rejon – by dotrzeć na okupowany Krym. Wydaje się jednak, że na razie sprawdza się to, co kilka tygodni temu mówili mi zaprzyjaźnieni żołnierze, a czego wcześniej nie mogłam publikować.