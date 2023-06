Awantura z udziałem Janusza Kowalskiego w Sejmie. „I co się śmiejesz, człowieku?”

Szykuje się gorący piątek w Sejmie. Pierwszym punktem obrad jest sprawozdanie sejmowej komisji w sprawie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy powołującej komisję do spraw badania wpływów rosyjskich nazywanej lex Tusk. W środę 14 czerwca nad propozycją Andrzeja Dudy pochyliła się sejmowa administracji i spraw wewnętrznych, która poparła zaproponowaną przez prezydenta nowelizację.

Spięcie w Sejmie z udziałem Janusza Kowalskiego

Zanim posłowie przeszli do dyskusji nad ewentualnymi zmianami w lex Tusk, doszło do ostrej wymiany zdań między Januszem Kowalskim a Jakubem Rutnickim. – Eurokracji podjęli dwie bardzo niedobre decyzje. Blokują 40 mln euro dla polskich rolników a ta opozycja, która tak teraz krzyczy, siedzi cicho pod niemiecką miotłą. Druga kwestia dotyczy zakazu importu pszenicy i kukurydzy. W środku kampanii wyborczej Ursula von der Leyen z EPL, do której należy PO i PSL, uchyli ten zakaz – grzmiał z sejmowej mównicy wiceminister rolnictwa.

Na reakcję opozycji nie trzeba było długo czekać. – Składam wniosek, żeby Janusz Kowalski stanął przed ludźmi i powiedział ile milionów zgarnia w spółkach Skarbu Państwa. Sam brał grube miliony a wam zafundował drożyznę. To jest właśnie prawda o was, obłudnicy! – skomentował Jakub Rutnicki z Koalicji Obywatelskiej.

Sejm. Emocjonalne wystąpienie Janusza Kowalskiego

Polityk Suwerennej Polski nie pozostał mu dłużny. Gdy ponownie pojawił się na sejmowej mównicy, zarzucił KO hipokryzję. – Boli was to, że w 2016 roku wypalaliśmy żelazem wasze nieprawidłowości. Boli was, że odzyskaliśmy 6 mln złotych od Gazpromu. Przez 8 lat waszych rządów kradliście a spółki Skarbu Państwa dołowały – ripostował wiceszef resortu rolnictwa.

Następnie Janusz Kowalski wytknął opozycji, że wyprzedawała majątek narodowy. Wyraźnie wzburzony polityk wspomniał także o dobrych wynikach finansowych Orlenu czy PGNiG. Część polityków opozycji zareagowała śmiechem na emocjonalne wystąpienie działacza Suwerennej Polski. – I co się śmiejesz, człowieku? Rozkradaliście i prywatyzowaliście. Nigdy nie dojdziecie do władzy, bo jakbyście doszli, to byście wszystko sprzedali – krzyknął poseł, po czym zakończył swoje wystąpienie.

