Jarosław Kaczyński pewny referendum ws. migrantów. Chce „zawrócić UE z samobójczego kursu”

Prezes PiS był pytany w RMF FM, czy warto jest „marnować pieniądze” na referendum ws. przymusowej relokacji migrantów, które – jak stwierdził prowadzący – może okazać się dla Unii Europejskiej bez znaczenie. – To referendum ma sens. Jeśli będzie ważne, będzie odpowiednia frekwencja, to będzie wiążące dla każdej władzy. Poza tym, jeżeli pan sądzi, że w takiej sprawie referendum w Polsce, czyli dużym kraju, nie będzie miało znaczenia, to jest pan w błędzie – oświadczył Jarosław Kaczyński.

Referendum ws. migrantów. Jarosław Kaczyński chce zmienić kurs UE

– Chodzi o to, żeby zawrócić Unię Europejską z samobójczego kursu – dodał. Na pytanie, czy znany jest termin tego referendum, Kaczyński powiedział, że nie jest w stanie tego rozstrzygnąć. – Zostawmy to prezydentowi. On o tym decyduje i jest prezydentem, który bardzo, ale to bardzo zważa, żeby to on decydował – w ten sposób odniósł się do pytania Krzysztofa Ziemca o termin wyborów.

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie serwisu wPolityce.pl pokazuje, że dokładnie połowa Polaków popiera pomysł referendum w sprawie przymusowej relokacji migrantów do Polski. Przeciw zaproponowanemu przez Jarosława Kaczyńskiego rozwiązaniu jest z kolei 35 proc. badanych, a 15 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

Referendum ws. migrantów. Możliwe terminy

Gazeta.pl dowiedziała się, że według najwyższych władz PiS, w tym Jarosława Kaczyńskiego, referendum miałoby się odbyć wraz z wyborami parlamentarnymi – w październiku. „Taki jest plan centrali PiS. To wywróciłoby dotychczasową wizję kampanii wyborczej, a sprawę migracji uplasowało wręcz na pozycji nr 1 w niej” – czytamy.



Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Sejm podjął uchwałę ws. sprzeciwu wobec unijnego mechanizmu relokacji migrantów. Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział zorganizowanie referendum poświęconego tej kwestii.

– Decyzja Unii Europejskiej godzi w polską suwerenność i innych państw UE. To punkt numer jeden. To spór, który określi przyszłość UE. To decyzja sprzeczna z traktatami. W 2018 roku ta sprawa (...) została negatywnie rozstrzygnięta, teraz wraca – mówił Jarosław Kaczyński. Dodał, że „polski naród się na to nie zgodzi”, a Polacy muszą się w tej kwestii wypowiedzieć. Nie wspomniał jednak o terminie ewentualnego referendum.

