„Jakubie Rzeźniczaku, zamilcz. Niżej upaść się nie da”

„To dziecko”, „tamto dziecko”, „byłe dziecko” – w ten sposób „tatusiowie” bardzo często nazywają swoje dzieci, wystarczy, że związek z ich mamą przejdzie do historii. Ale nie tylko słownictwo, czy nazewnictwo się zmienia. W jakiś niezrozumiały dla mnie, wręcz magiczny sposób, rośnie też chęć promowania takich postaw. Himalaje draństwa w zakresie podejścia do ojcostwa i odpowiedzialności za własne dziecko osiągnął właśnie Jakub Rzeźniczak, a umożliwił mu to skompromitowany podcaster, Żurnalista.

Przyznam, że jakiś czas temu sama proponowałam Rzeźniczakowi wywiad. Chciałam rozmawiać o zdrowiu jego – dziś już nieżyjącego – synka. O rozbieżnościach rodziców w podejściu do leczenia chłopca. Rzeźniczak ostatecznie na wywiad się nie zgodził, ale WPROST tematu leczenia w zagranicznych ośrodkach ciężko chorych dzieci z Polski – nie porzucił. Dziś Rzeźniczakowi głosu bym nie dała. Nie wyobrażam sobie też, by dla „fejmu” publikować w całości wypowiedzi Rzeźniczaka, które są seansem pogardy, shamingu, przemocy w białych rękawiczkach. Niestety w branży podcastowej działa niejaki Żurnalista, który postanowił seans ten umożliwić.