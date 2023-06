To zdjęcie wywołało lawinę komentarzy. Jarosław Kaczyński: Takie sprawy ustalamy między sobą

W środę 28 czerwca odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, a po jego zakończeniu Jarosław Kaczyński wraz z Mariuszem Błaszczakiem przekazali ustalenia.

– Mamy, przynajmniej potencjalnie, nową sytuację na Białorusi, (którą generuje – red.) obecność Grupy Wagnera. Z danych, którymi w tej chwili dysponujemy, można sądzić, że będzie to ok. 8 tys. żołnierzy. To jest element, który jest groźny dla Ukrainy (…), jest potencjalnie groźny także dla Litwy i może być groźny dla nas. Może oznaczać nową fazę wojny hybrydowej, fazę znacznie trudniejszą niż ta, z którą mieliśmy do czynienia dotychczas – poinformował wicepremier. Jarosław Kaczyński dodał, że w związku z takim rozwojem wydarzeń zostały podjęte decyzje odnoszące się do wzmocnienia obrony granicy wschodniej.

To zdjęcie wywołało lawinę komentarzy. Jarosław Kaczyński komentuje

W drugiej części konferencji prasowej przyszedł czas na pytania od dziennikarzy, a jedno z nich dotyczyło szeroko komentowanego zdjęcia, które zostało wykonane podczas posiedzenia Rady Ministrów. Na fotografii widać Jarosława Kaczyńskiego, który zasiada tuż obok premiera Mateusza Morawieckiego.

– Czy to pan zażądał miejsca u szczytu rządowego stołu? – zapytała dziennikarka TVN, a jej wypowiedź przerwał rzecznik rządu. – Jesteśmy na poważnej konferencji – powiedział Piotr Müller, a po chwili otrzymał odpowiedź, że to „poważne pytanie”. – Pani redaktor, moje stosunki z premierem Mateuszem Morawieckim są naprawdę dobre i takie sprawy ustalamy między sobą, ale traktujemy to jako sprawę dyskretną – odpowiedział wicepremier.

Jarosław Kaczyński był również pytany o to, czy PiS może wejść w koalicję z Konfederacją po wyborach, czy wyklucza taki scenariusz. – Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów. My przez cały czas walczymy o to, i w naszym głębokim przekonaniu mamy szansę, żeby mieć samodzielną większość. I to jest takie rozwiązanie, które uważamy za najlepsze przede wszystkim dla Polski – powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości.

