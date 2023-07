Różne oblicza wakacyjnego seksu. Prof. Lew-Starowicz dla „Wprost”: Wiele się zmieniło

W tamtych czasach ludzie mieli go więcej niż obecnie. Z kolei singlom ułatwiano życie intymne, bo na początku turnusu były osławione „wieczorki zapoznawcze”. Obecnie wakacyjny seks jest bardziej zróżnicowany. Uwagę poświęcę najczęściej występującym wariantom:

1. Trwałe związki na krótkich wyjazdach (4-7 dni).

Jest to bardzo często spotykany wariant. Co do seksu nie ma szału. Mało czasu, a trzeba go maksymalnie wykorzystać. Seks nie jest priorytetem.

2. Trwałe związki nastawione na więcej seksu w tym czasie.