Włodzimierz Czarzasty: w tej kwestii opozycja powinna mówić jednym głosem

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek 3 lipca ogłosił decyzję o połączeniu wyborów z referendum. Zaznaczył, że będzie ono zawierać tylko jedno pytanie. – Wstępnie jest decyzja (o wyłącznie jednym pytaniu – red.), ale jest to wstępne, ponieważ może się tak wydarzyć, że zdecydujemy się na jeszcze jakieś dodatkowe pytania. Na chwilę obecną, nasza decyzja jest taka, żeby to było maksymalnie proste – mówił szef rządu na konferencji prasowej.

Czarzasty o referendum w dniu wyborów: to wielkie świństwo

O tę decyzję pytany był Włodzimierz Czarzasty w TVN24. – To wielkie świństwo, które jest robione tylko ze względu na wybory. Mamy decyzję zarządu, jednomyślną. Będziemy głosowali przeciwko temu referendum – powiedział jeden z liderów Lewicy.

– Jeżeli nie będziemy sprawdzali (ludzi, którzy trafiają do Polski – red.), to będziemy mieli problem. Trzeba to robić dalej w ramach polityki migracyjnej, żeby ci ludzie nie obniżali swoją pracą pensji podobnym zawodom w Polsce. Zamiast się opluwać, budować nienawiść do ludzi, prowadzić dyskusję pt. ten ma robaki, a ten niema, trzeba powiedzieć: takie są warunki przyjęcia, takie są warunki pracy – przekonywał.

Czarzasty komentuje spot Tuska: ja mówię swoim językiem

Zdaniem Czarzastego, w kwestiach migrantów opozycja powinna mówić jednym głosem. – Ze strony Lewicy jesteśmy bardzo na to otwarci, bo nie można mówić różnymi głosami w tej sprawie – podkreślił. – Najpierw trzeba się spotkać z politykami opozycji i to ustalić. Nie będę narzucał żadnego schematu, bo narzucenie schematu poprzez media politykom innych partii opozycyjnych jest głupie – oświadczył gość TVN24.

Włodzimierz Czarzasty odniósł się też do szeroko komentowanego nagrania Donalda Tuska dotyczącego polityki migracyjnej. – My nie atakujemy opozycji. Jeżeli wypowiedź Tuska jest od dwóch dni tłumaczona przez wszystkich jego przyjaciół z PO, to myślę, że była dla wielu niejasna. Ja mówię swoim językiem. To co miałem do powiedzenia w tej sprawie, to powiedziałem – podsumował.

