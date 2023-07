Morawiecki z wizytą w Ukrainie. „Zbrodnia Wołyńska była ludobójstwem”

Szef rządu w obszernym wpisie na Facebooku stwierdził m.in. że „Wołyń to niezamknięta rana w historii dwóch narodów i ludobójstwo, a Ukraina i Polska muszą odważnie stanąć w prawdzie i pamiętać o tym, kto był katem, a kto ofiarą”.

Przy okazji polityk PiS zaznaczył, że „kwestia Wołynia nie może poróżnić Polski i Ukrainy i wspólnej solidarności, która została wypracowana w ostatnim czasie”. „Jednocześnie to bardzo wrażliwe pole do ataków osób, środowisk i państw, które pojednania i rozliczenia nie chcą, albo nie służy to ich interesom” – stwierdził premier.

Mateusz Morawiecki dodał, że „po 80 latach od Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943 roku, rodziny wołyńskie, a za nimi my, wszyscy Polacy, wołamy o odnalezienie miejsc spoczynku naszych przodków, by wyprawić im godny pochówek”. W dalszej części wpisu polityk napisał m.in o pracach poszukiwawczych szczątków ofiar zbrodni w miejscowości Puźniki w powiecie Buczackim, gdzie w nocy z 12 na 13 lutego 1945 banda UPA dowodzona przez Petro Chamczuka zamordowała około 100 Polaków – głównie kobiet i dzieci.

„Prace trwają i będą kontynuowane do skutku! Czas na pojednanie, ale nie zapomnienie! Czas na prawdę! Niech prawda o Zbrodni Wołyńskiej będzie naszym mostem do przyszłości, który zbudujemy nad potokiem nienawiści” – podsumował szef rządu.

Wcześniej premier ustawił symboliczny, drewniany krzyż w dawnej wsi Ostrówki, której mieszkańcy zginęli podczas zbrodni wołyńskiej, zabici przez oddziały UPA. Premier przybył również na cmentarz, gdzie spoczywają ofiary Wołynia. Złożył tam wieniec przed pomnikiem poświęconym ich pamięci.