Rafał Bochenek uderza w polityków opozycji. „Zagłosowali przeciwko Polsce”

Rafał Bochenek na konferencji prasowej odniósł się do głosowań, które odbyły się w PE. – Wczoraj w PE doszło do sytuacji bez precedensu – rozpoczął rzecznik PiS. – W trakcie debaty, w trakcie prac nad rezolucją, która była wypracowywana i tworzona w PE, zostały zgłoszone trzy poprawki do tego dokumentu, który miał być efektem debaty i prac legislacyjnych. Te poprawki zostały zgłoszone przez grupę EKR (Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów). Dotyczyły trzech bardzo ważnych rzeczy z punktu widzenia Polski, z punktu widzenia polskich obywateli – wskazał polityk.

– Pierwsza rzecz to kwestia uruchomienia środków z KPO. Taka poprawka i apel, wezwanie do KE zostało zaproponowane. Kolejna poprawka dotyczyła wezwania KE, aby zaprzestać i zakończyć prace nad mechanizmem przymusowej relokacji nielegalnych migrantów napływających do Europy i trzecia poprawka, która została zgłoszona przez polityków PiS, grupy EKR, dotyczyła m.in. uruchomienia środków z UE na uchodźców z Ukrainy, którzy od kilkunastu miesięcy przebywają w Polsce – wymienił.

Rafał Bochenek: To głosowanie w PE pokazało prawdziwe oblicze polityków opozycji

W dalszej części konferencji prasowej Rafał Bochenek zwrócił uwagę na działanie polityków opozycji. – Podczas tego głosowania na jaw wyszły dwie rzeczy. Pierwsze i najważniejsze to to, że politycy PO i opozycji, którzy zasiadają dzisiaj w PE, zagłosowali przeciwko Polsce. (…) W głosowaniach nad tymi poprawkami politycy opozycji zagłosowali przeciwko tym rozwiązaniom, przeciwko rozwiązaniom, które były w interesie Polski, polskich obywateli – ocenił rzecznik PiS.

– Bardzo często głosowano albo przeciwko uruchomieniu środków z KPO dla Polski, głosowano również przeciwko środkom na uchodźców z Ukrainy, jak również głosowano przeciwko zaprzestaniu prac nad mechanizmem przymusowej relokacji. Część polityków opozycji się wstrzymywała, ale byli również tacy – i to jest bezczelność naprawdę straszna – którzy siedząc na sali obrad, wyciągali swoje karty po to, by nie pokazać, jakie jest ich prawdziwe zdanie w sprawie – stwierdził Rafał Bochenek.

– To głosowanie w PE pokazało prawdziwe oblicze polityków opozycji, jakie mają intencje polityczne co do tych trzech kluczowych spraw i jak działają na arenie międzynarodowej – ocenił na zakończenie.

