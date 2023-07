Kowalskiemu nie spodobała się „sweet focia” Mentzena. Absurdalna wymiana zdań

Sławomir Mentzen postanowił pochwalić się w mediach społecznościowych fotografią z wakacji. Przy okazji działacz Konfederacji nawiązał do zbliżających się wielkimi krokami wyborów parlamentarnych. Jaki mam plan na przyszłość? Zerowanie piwa, podatków, socjalu, inflacji i lewaków – napisał pod fotografią, na której trzyma w ręku szklankę ze złocistym trunkiem. Tak trzeba żyć! – dodał.

Zdjęcie polityka wyraźnie poruszyło Janusza Kowalskiego. Każdy ma swoje marzenia i dobrze – stwierdził wiceminister rolnictwa, po czym nawiązał do jednego ze swoich ulubionych tematów – krytyki Niemiec. Z całego serca popieram polskich rzemieślników i nie zachęcam do picia przemysłowego niemieckiego piwa pszenicznego – podkreślił polityk Suwerennej Polski.

Chwilę później z oficjalnego profilu Konfederacji na Twitterze zamieszczono wpis skierowany do Janusza Kowalskiego, w którym poinformowano, że fotografia powstała na Malcie. To jednak nie zraziło wiceszefa resortu rolnictwa. To może być Malta, Norwegia czy Indie. Co do zasady zachęcam, aby polski polityk promował polskie produkty, a nie niemieckie – podkreślił. Następnie polityk próbował przekonywać, że na pięknej Malcie można naprawdę zrobić sobie super swet focię z cyklu tak trzeba żyć, ale bez niemieckiego piwa.