Wojna płci w sypialni. Prof. Lew-Starowicz dla „Wprost”: Zaczęło się od leku na erekcję

Partnerzy poznali się dwa lata temu. Zaiskrzyło od pierwszego spojrzenia. Pani X miała w przeszłości kilku partnerów. Związki miały charakter przelotny, opierały się na fascynacji seksualnej i udanych kontaktach. Tak się złożyło, że jej partnerzy zawsze byli gotowi do odbycia stosunku, zdolni do bisowania, sprawni seksualnie. Była przekonana, że prawdziwy mężczyzna ma w jej obecności erekcję na zawołanie, co potwierdzało jej poczucie kobiecej atrakcyjności. Jej libido (temperament seksualny) jest duże, chęć na seks odczuwa kilka razy w tygodniu.

Orgazmy osiągała prawie w każdym stosunku z poprzednimi partnerami.

Z kolei jej obecny partner, Pan Y ma od niej mniej bogate doświadczenie seksualne ograniczające się do dwóch partnerek.