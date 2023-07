Morawiecki zapowiedział powrót żołnierzy do Ostródy. Przy okazji wbił szpilę Tuskowi

W czwartek 27 lipca Donald Tusk w ramach objazdu po kraju spotka się z mieszkańcami Ostródy. Przedwyborcza aktywność lidera PO nie umknęła uwadze jego konkurencji.

Morawiecki wbił szpilę Tuskowi

– Słyszałem, że Donald Tusk przyjeżdża do Ostródy. Doskonała okazja się trafiła, żeby wytłumaczyć i przeprosić za likwidację jednostki wojskowej w Ostródzie – stwierdził Mateusz Morawiecki na nagraniu, które opublikowano w mediach społecznościowych.

Następnie premier zwrócił się bezpośrednio do szefa Platformy Obywatelskiej. – Likwidacja jednostki w województwie warmińsko-mazurskim? A wie pan z kim graniczy to województwo? Ma pan okazję, żeby przeprosić. Pierwszy raz czekam z uwagą na pana spotkanie – powiedział szef polskiego rządu.

W dalszej części klipu Mateusz Morawiecki zapowiedział, że PiS naprawi ten błąd. – Żołnierze wrócą do Ostródy. Odtworzymy tę jednostkę tak, jak odtworzyliśmy inne – zapewnił premier.

Wojsko Polskie wraca do Ostródy

Zapowiedzi odtworzenia jednostki wojskowej w Ostródzie pojawiły się w sierpniu 2022 roku. – Naszym celem jest to, aby zachęcać młodych ludzi do wstępowania do Wojska Polskiego, żeby rozwijały się poszczególne rodzaje sił zbrojnych. Będziemy budowali nowe jednostki, także w województwie warmińsko-mazurskim – mówił Mariusz Błaszczak.

– Będziemy rozwijać jednostki 16 Dywizji Zmechanizowanej. Chcemy, żeby 16 Dywizja liczyła cztery brygady, dziś liczy trzy brygady. Wojsko Polskie wraca do Ostródy. I wróci w postaci batalionu czołgów, który będzie częścią 20 Brygady Zmechanizowanej. Do Ostródy trafią też koreańskie czołgi K2 – deklarował minister obrony narodowej.

Na początku stycznia 2023 roku lokalne media informowały, że ruszył proces formowania nowej jednostki wojskowej w Ostródzie. Nabór odbywa się spośród byłych żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy, a także osób, które nie odbywały dotychczas służby wojskowej, po uprzednim przeszkoleniu w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.