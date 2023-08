Mateusz Morawiecki o planie Donalda Tuska: Chce podpalić Polskę

Film rozpoczyna się od przypomnienia twierdzeń Donalda Tuska, które ten wygłaszał w kryzysowych momentach: gdy płonęło wysypisko śmieci czy ginęły ryby w Odrze. Ale jest też wypowiedź o tym, jakoby „w ostatnich tygodniach nielegalnie przekraczało polską granicę tysiące migrantów”. Tę część kończy fragment nagrania Donalda Tuska obwiniającego PiS o wszystkie te problemy.

Morawiecki: Tusk kłamie jak pospolity oszust

Do zarzutów oponenta w drugiej części spotu odnosi się premier Morawiecki. – Kojarzycie tego faceta? Przy każdej tragedii, jaka się zdarza w Polsce, wyskakuje ze swojego TikToka i manipuluje, kłamie jak pospolity oszust – zarzuca przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej szef rządu. – Zawsze zrzuca winę na kogoś innego, gdy tak naprawdę winni są jego ludzie, jak ostatnio w województwie lubuskim. Jego doktryna to Chaos i nienawiść. Nie zna się na niczym, ale chce wszystkich pouczać. Przed niczym się nie cofnie, żeby oszukać ludzi. Jest coraz bardziej agresywny, bo zostało mu niewiele czasu – tłumaczy premier.

– Za niedługo wybory i dla zagranicznych grup interesu to ostatnia okazja, żeby odsunąć od władzy niezależny rząd i zastąpić go Tuskiem. On zrealizuje ich interesy. Nie daj się nabrać Partii Oszustów. Wyślij Tuska tam, skąd przyjechał – kończy premier.

Kaczyński ostrzega przed Tuskiem

W podobnym tonie wypowiada ł się w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. – Tusk, jeśli wróci do władzy, wyprzeda wszystko. Tego zażądają od niego ci, którzy go tutaj wysłali. Za te wszystkie rezolucje przeciwko Polsce, za całą tę fałszywą nagonkę na nasz kraj zapłaci firmami, naszym majątkiem, naszymi interesami – mówił Jarosław Kaczyński.

