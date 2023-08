Morawiecki krytykuje pomysł Tuska. „No weźcie sobie to przez moment wyobraźcie”

– Dość kabaretowo pan Tusk powiedział, że on chce unieważnić referendum. Unieważnić głosy milionów Polaków. No weźcie sobie to przez moment wyobraźcie. Co to jest za autokrata, który chce unieważniać głosy Polaków?! – komentował premier. – Unieważniać to on sobie może głosy w Niemczech, jeśli się pan Weber na to zgodzi i jego przyjaciele niemieccy. Tutaj w Polsce on nie ma nic do powiedzenia, jeśli chodzi o unieważnienie referendum – mówił Morawiecki.

Tusk „unieważnia” referendum. Morawiecki krytykuje

Szef rządu tłumaczył, że referendum jest przeprowadzane zgodnie z Konstytucją RP. Mówiąc o „wściekłym ataku na akt demokracji”, Morawiecki stwierdził, że „Platforma Obywatelska jest opozycją antydemokratyczną”. Oponentom wypomniał, że nie konsultowali z Polakami decyzji o podniesieniu wieku emerytalnego.

W środę 16 sierpnia podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, na której partia zatwierdzała listy wyborcze, Donald odniósł się do referendum. Stwierdził, że głosowanie szykowane przez PiS jest „nieważne w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu”. – Uroczyście przed wami unieważniam to referendum – ogłosił.

Referendum 15 października. Jakie będą pytania?

Nad przeprowadzeniem referendum razem z wyborami parlamentarnymi 15 października w środę głosował Sejm. Prawo i Sprawiedliwość chce zapytać Polaków o cztery kwestie:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

